Le sélectionneur de l'Espagne admet : la France est devenue plus forte

L'équipe nationale d'Espagne se prépare à l'un de ses tests les plus sérieux alors qu'elle n'est plus qu'à un pas de la finale de la Coupe du Monde 2026. Luis de la Fuente a admis avant la demi-finale contre la France que l'adversaire s'était considérablement renforcé, tout en soulignant que l'Espagne n'était pas non plus restée immobile.

« La France est devenue beaucoup plus forte »

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé une opinion prudente et respectueuse sur l'équipe de France.

« Depuis notre dernière confrontation, la France a beaucoup progressé. Les joueurs français ont atteint une meilleure maturité individuelle », a-t-il déclaré.

Selon lui, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont devenus encore plus performants, et toute l'équipe de France a évolué depuis leurs dernières rencontres.

Ces propos ressemblent moins à des compliments d'avant-match qu'à la reconnaissance d'un danger réel. Car la France possède de nombreux joueurs capables de changer le cours d'un match en un instant.

L'Espagne a également changé

De la Fuente a reconnu la progression française, mais a insisté sur le fait que l'Espagne n'est pas restée au point mort.

« Malgré cela, nous n'avons pas non plus stagné », a déclaré le technicien espagnol.

Cela montre l'état d'esprit avec lequel l'Espagne aborde cette demi-finale : il y a du respect pour l'adversaire, mais aucune peur.

Ces dernières années, l'Espagne est redevenue une puissance majeure grâce à sa maîtrise du ballon, ses passes rapides, son pressing haut et le jeu audacieux de ses jeunes talents. Désormais, ce style sera mis à l'épreuve face à l'attaque rapide et techniquement douée de la France.

Mbappé et Dembélé : le danger principal

De la Fuente a spécifiquement mentionné Mbappé et Dembélé. Ce n'est pas un hasard.

Mbappé reste le visage principal de l'attaque française. Il est l'un des joueurs les plus dangereux au monde en termes de vitesse, de frappe et d'utilisation des espaces libres.

Dembélé, quant à lui, peut poser de sérieux problèmes à la défense espagnole grâce à ses percées sur l'aile, sa supériorité dans les duels en un contre un et ses décisions imprévisibles.

Arme de la France Danger pour l'Espagne Vitesse de Mbappé risque de laisser des espaces derrière la défense Dribbles de Dembélé duels en un contre un sur les ailes Progression collective il ne suffit pas de marquer un seul joueur Talent individuel le sort du match peut basculer sur une action

La mission principale pour l'Espagne est d'empêcher les stars françaises de montrer leur meilleur football.

Le nom du premier finaliste sera déterminé

La demi-finale entre la France et l'Espagne aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet. Le match débutera à 00h00 (heure de Tachkent).

L'équipe victorieuse deviendra le premier finaliste de la Coupe du Monde 2026.

Ce match est bien plus qu'une simple demi-finale. C'est le choc de deux philosophies de jeu : l'Espagne cherche à contrôler le ballon, tandis que la France vise à frapper par des attaques rapides et le talent individuel.

Les petits détails décideront de la demi-finale

Dans de tels matchs, il est difficile de parler de favori. L'Espagne, en tant que championne d'Europe en titre, entrera sur le terrain avec une grande confiance. La France, quant à elle, est une équipe qui sait parfaitement comment gagner les grands tournois.

À ce stade, une mauvaise passe, une phase arrêtée ou une contre-attaque rapide peuvent changer tout le scénario du match.

En termes simples, il n'y a pas de mode « on corrigera ça plus tard ». En demi-finale, les erreurs se paient immédiatement.

Quelle sera la réponse de l'Espagne ?

De la Fuente a ouvertement admis que la France est devenue plus forte. Mais ses paroles laissent également transparaître la confiance de l'Espagne en ses propres forces.

Désormais, tout se décidera sur le terrain : l'Espagne pourra-t-elle arrêter la France par sa maîtrise du ballon, ou Mbappé et Dembélé décideront-ils du sort de la demi-finale en quelques actions ?

La réponse sera connue dans la nuit du 14 au 15 juillet.