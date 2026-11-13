Mauricio Pochettino — nouvel entraîneur de Manchester United !

2 min de lecture50
Mauricio Pochettino — nouvel entraîneur de Manchester United !

Le club anglais Manchester Uniteda enfin officialisé les changements au sein de son staff technique. Il a été annoncé que le célèbre technicien Mauricio Pochettino a été nommé nouvel entraîneur des « Red Devils ». Les deux parties ont signé un contrat à long terme jusqu'en 2029.

L'expérience riche de Pochettino et son travail avec l'équipe nationale des États-Unis

L'entraîneur argentin connaît bien les subtilités de la Premier League. Auparavant, il a travaillé avec succès dans plusieurs clubs renommés de l'élite anglaise, notamment Southampton, Tottenham et Chelsea .

De plus, ces dernières années, il a dirigé l'équipe nationale des États-Unis, atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Son expérience sur la scène internationale a été l'un des facteurs clés ayant attiré l'attention de la direction deManchester United.

Carrière de Mauricio Pochettino

Indicateurs clés et informations

Nouveau club et contrat

Manchester United, jusqu'en 2029

Anciens clubs en Premier League

Southampton, Tottenham, Chelsea

Dernier poste

Équipe nationale des États-Unis (8e de finale de la Coupe du Monde 2026)

Première mission

Sortir de la crise au classement de la Premier League

Situation difficile au classement et défi à Anfield

Comme on le sait, Manchester United traverse une saison très difficile. Actuellement, les Mancuniens occupent la 18e place du classement de la Premier League.

Le nouvel entraîneur fait face à des défis très rudes et complexes. En particulier, pour le prochain match de Premier League, Manchester United sous la direction de Pochettino se déplacera chez son rival historique, Liverpool, et ce choc se déroulera au stade d'Anfield. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'un des débuts les plus sérieux et responsables pour l'entraîneur.

Selon vous, Mauricio Pochettino pourra-t-il sortir Manchester United de cette crise et ramener le club vers les sommets ? Donnez votre avis en commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport