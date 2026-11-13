Mauricio Pochettino — nouvel entraîneur de Manchester United !

Le club anglais Manchester Uniteda enfin officialisé les changements au sein de son staff technique. Il a été annoncé que le célèbre technicien Mauricio Pochettino a été nommé nouvel entraîneur des « Red Devils ». Les deux parties ont signé un contrat à long terme jusqu'en 2029.

L'expérience riche de Pochettino et son travail avec l'équipe nationale des États-Unis

L'entraîneur argentin connaît bien les subtilités de la Premier League. Auparavant, il a travaillé avec succès dans plusieurs clubs renommés de l'élite anglaise, notamment Southampton, Tottenham et Chelsea .

De plus, ces dernières années, il a dirigé l'équipe nationale des États-Unis, atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Son expérience sur la scène internationale a été l'un des facteurs clés ayant attiré l'attention de la direction deManchester United.

Carrière de Mauricio Pochettino Indicateurs clés et informations Nouveau club et contrat Manchester United, jusqu'en 2029 Anciens clubs en Premier League Southampton, Tottenham, Chelsea Dernier poste Équipe nationale des États-Unis (8e de finale de la Coupe du Monde 2026) Première mission Sortir de la crise au classement de la Premier League

Situation difficile au classement et défi à Anfield

Comme on le sait, Manchester United traverse une saison très difficile. Actuellement, les Mancuniens occupent la 18e place du classement de la Premier League.

Le nouvel entraîneur fait face à des défis très rudes et complexes. En particulier, pour le prochain match de Premier League, Manchester United sous la direction de Pochettino se déplacera chez son rival historique, Liverpool, et ce choc se déroulera au stade d'Anfield. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'un des débuts les plus sérieux et responsables pour l'entraîneur.

Selon vous, Mauricio Pochettino pourra-t-il sortir Manchester United de cette crise et ramener le club vers les sommets ? Donnez votre avis en commentaires !