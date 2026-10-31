Le récital d'Estevao : Xabi Alonso fait l'éloge de la nouvelle pépite de Chelsea

Lors du match phare de la Premier League, Chelsea a assuré une victoire cruciale à domicile en s'imposant 2-0 face à Manchester United. Ce choc londonien a été le théâtre d'un véritable récital pour le jeune milieu offensif des « Blues », Estevao — le talent brésilien a été titularisé pour la première fois de la saison en Premier League.

Après la rencontre, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso , s'est exprimé avec enthousiasme auprès du média prestigieux Sky Sports sur la performance de la jeune star, le plan tactique derrière sa titularisation et le potentiel du prodige brésilien.

« Il savait qu'il serait titulaire » : Le plan tactique d'Alonso

Xabi Alonso a révélé que sa décision surprenante concernant la composition d'équipe n'était pas un hasard, mais un plan mûrement réfléchi :

« D'habitude, je garde les informations sur l'équipe secrètes avant le match. Mais juste après le match contre Tottenham, j'ai parlé personnellement avec Estevao — il savait déjà à ce moment-là qu'il débuterait aujourd'hui contre Manchester United . » « Il a répondu à cette confiance au plus haut niveau et a prouvé sur le terrain qu'il mérite désormais plus de temps de jeu. Il était parfaitement prêt pour un tel choc. Tout entraîneur attend exactement cette réaction de la part de son joueur. C'est pourquoi je suis sincèrement heureux pour lui. »

Connexion avec les fans et engagement total

Le technicien espagnol a particulièrement souligné la connexion établie par Estevao avec les tribunes de Stamford Bridge et son abnégation sur le terrain :

Liberté sur le terrain : « Estevao n'a pas seulement joué, il a pris un réel plaisir à jouer et a su créer une connexion fantastique avec les supporters », a ajouté Alonso ;

Effort total : « Il est passé tout près d'ouvrir le score, il a tout donné jusqu'à la fin du match et a quitté le terrain totalement épuisé. Ce fut l'un des jours les plus mémorables de sa carrière » ;

Raison du choix tactique : « Pourquoi contre Manchester United ? J'avais un plan très précis. J'étais convaincu qu'Estevao apporterait une grande valeur ajoutée à l'équipe dans ce match, et il a démontré son potentiel en étant une menace constante pour la défense adverse. »

Sauvé par le hors-jeu Manchester United : Deux buts annulés

L'activité d'Estevao lors de ce match a été un véritable casse-tête pour les défenseurs mancuniens. Durant la rencontre, le prodige brésilien a réussi à trouver le chemin des filets à deux reprises, mais dans les deux cas, le corps arbitral a signalé un hors-jeu et a annulé les buts.

Malgré cela, cette victoire convaincante 2-0 et les débuts éclatants du jeune milieu de terrain propulsent la marche des hommes de Xabi Alonso dans la course au titre.