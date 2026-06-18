Les boxeurs ouzbeks débutent avec succès la Coupe du monde

La prochaine compétition majeure et prestigieuse du monde de la boxe — la Coupe du monde — a atteint son point culminant. Les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont disputé leurs premiers combats dans ce tournoi prestigieux réunissant les meilleurs gants du monde. Les affrontements intenses et sans concession sur le ring ont apporté beaucoup d'excitation et de joie aux amateurs de boxe locaux.

Selon le service d'information de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos représentants ont remporté des victoires convaincantes dans la plupart des combats prévus aujourd'hui, assurant ainsi leur place pour l'étape suivante.

Débuts solides pour Sitora Turdibekova et Abdumalik Halokov

Les confrontations d'aujourd'hui ont été ouvertes par notre talentueuse représentante Sitora Turdibekova, défendant les couleurs du pays dans la catégorie des -60 kg chez les femmes. Montant sur le ring face à la forte adversaire japonaise Ayaka Taguchi, notre compatriote a commencé la rencontre sur une note élevée. Après un combat très intéressant et intense où les deux athlètes ont déployé toute leur force, Turdibekova a remporté la victoire sur décision des juges avec un score de 3:2 et s'est qualifiée pour le tour suivant.

Dans les combats masculins, l'un des principaux espoirs du pays dans les -60 kg, l'expérimenté Abdumalik Halokov, a franchi le premier tour avec facilité. Face au Vénézuélien Wilson Solorzano, Halokov, comme prévu, n'a laissé aucune chance à son adversaire dès les premières secondes. Ayant dominé nettement durant les trois rounds, Abdumalik a logiquement officialisé sa victoire absolue avec un score de 5:0 .

Vous pouvez consulter les résultats et les adversaires des boxeurs ouzbeks ayant participé au programme d'aujourd'hui de la Coupe du monde via le tableau d'analyse sportive suivant :

Représentant et catégorie de poids Adversaire et pays Score final du combat Statut pour l'étape suivante • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Ayaka Taguchi (Japon) • 3 : 2 (Victoire) • Qualifiée / Play-off • Abdumalik Halokov (-60 kg) • Wilson Solorzano (Venezuela) • 5 : 0 (Victoire nette) • Qualifié / Play-off • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Joonsu Kim (Corée du Sud) • 3 : 2 (Victoire) • Qualifié / Play-off • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Sabirjan Akkalikov (Kazakhstan) • 3 : 2 (Victoire difficile) • Qualifié / Play-off • Samandar Olimov (-55 kg) • Amin Mammadzada (Azerbaïdjan) • 1 : 4 (Défaite) • Éliminé de la compétition

Victoire dans un derby tendu et défaite inattendue

L'un des combats les plus excitants et centraux de la journée a eu lieu dans la catégorie -80 kg. Selon le tirage au sort, notre compatriote Javohir Ummataliyev a affronté dès le premier tour l'un des favoris de la compétition, le boxeur kazakh Sabirjan Akkalikov. Le combat entre les représentants des deux pays voisins s'est transformé en un véritable champ de bataille. Faisant preuve de volonté et de courage, Javohir a battu son adversaire avec un score de 3:2 , créant l'une des plus grandes sensations du tournoi.

De même, dans la catégorie -70 kg, Shavkatjon Boltayev, qui disputait son premier combat à la Coupe du monde, a remporté une victoire importante face au Coréen Joonsu Kim sur décision des juges avec un score de 3:2 .

Malheureusement, la journée n'a pas été sans perte pour notre équipe nationale. Dans la catégorie -55 kg, notre jeune et prometteur boxeur Samandar Olimov n'a pas pu pleinement exprimer son potentiel face à l'expérimenté Azerbaïdjanais Amin Mammadzada et 1:4 a manqué l'opportunité, étant contraint de terminer prématurément sa participation à la compétition.

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les combats de la première journée ont prouvé une fois de plus que l'école de boxe ouzbèke reste leader mondiale. En particulier, la victoire d'Ummataliyev sur le représentant du Kazakhstan et le beau succès de Halokov apporteront une grande motivation à nos autres athlètes. Nous souhaitons à nos représentants de continuer leur marche vers les médailles d'or lors des prochaines étapes !

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