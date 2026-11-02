José Mourinho révèle les secrets de la large victoire à Santander et des changements dans l'équipe

Lors de la 11e journée de La Liga, le Real Madrid a accentué la pression dans la course au titre en s'imposant 3-0 sur le terrain du Racing. Après le match, l'entraîneur madrilène José Mourinho a participé à une conférence de presse, exprimant ses réflexions sincères sur la performance de ses joueurs, le dévouement défensif des attaquants et l'atmosphère au sein du groupe.

Le technicien portugais a souligné que l'équipe pouvait encore marquer davantage et n'a pas caché sa satisfaction de voir les stars respecter la discipline tactique.

« Le score aurait pu être de 5-0 » : Danger et pressing au Sardinero

Mourinho a expliqué que, malgré la large victoire, il était crucial de ne pas perdre sa vigilance tout au long de la rencontre :

La pression des supporters adverses : « Même à 3-0, les supporters locaux ont poussé le Racing sans relâche, ce qui a maintenu le danger jusqu'à la fin. Si l'adversaire avait marqué un but, il aurait pu prendre l'avantage psychologique » ;

Occasions manquées : Mourinho a souligné qu'en tenant compte des occasions dangereuses créées, les Madrilènes auraient pu s'imposer 4-0 ou 5-0 ;

Le secret du pressing haut : Après une semaine difficile, l'équipe a réussi à neutraliser complètement le jeu agressif du Racing à domicile grâce à un pressing intense.

Le dévouement des stars : Mbappé, Bellingham et Diomande en défense

Le coach du Real a salué la discipline défensive de l'équipe, en insistant sur les responsabilités des attaquants :

Le travail de Mbappé : « Tous les joueurs travaillent de la même manière actuellement. J'ai vu même des joueurs comme Jude Bellingham et Ousmane Diomande, et Kylian Mbappéparticiper activement au pressing et redescendre défendre. Quand les attaquants se sacrifient pour le bien de l'équipe, cela aide énormément tout le collectif » ;

Progression collective : Grâce à ce dévouement, le Real progresse de jour en jour, affiche un football cohérent et a décroché 3 points très précieux.

« Les joueurs comprennent enfin mes exigences » : Le Real sur la bonne voie

Le technicien a noté que le processus de compréhension mutuelle avec l'équipe touche à sa fin et que les relations se sont renforcées :