José Mourinho a annoncé le groupe du Real Madrid pour affronter le Racing

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José Mourinho a annoncé le groupe du Real Madrid pour affronter le Racing

Dans le cadre de la 11e journée de La Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Racing. La rencontre débutera le 1er novembre à 20h15, heure de Tachkent, pour un match crucial dans la course au titre. Avant ce choc, l'entraîneur José Mourinho a officiellement dévoilé le groupe élargi convoqué pour ce match.

Le point principal pour les supporters est l'absence de deux leaders de l'équipe pour ce match du « club royal ». L'ailier brésilien Vinícius Júnior manquera la rencontre en raison d'une suspension, tandis que le milieu de terrain Federico Valverde ne figure pas non plus dans la liste finale.

Le groupe officiel du Real Madrid

Les joueurs suivants, à la disposition de José Mourinho, ont été sélectionnés pour ce déplacement :

  • Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre ;

  • Défenseurs : Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries ;

  • Milieux de terrain : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Tiago Pitarch ;

  • Attaquants : Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Situation au classement et pression

La compétition en haut du tableau est plus intense que jamais :

  • 3e place : Le Real Madrid occupe actuellement la 3e place derrière le leader Atlético et le FC Barcelone ;

  • Interdiction de perdre des points : Pour réduire l'écart avec les leaders et rester dans la course, une victoire contre le Racing est une mission impérative pour l'équipe de Mourinho.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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