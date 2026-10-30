Grand Chelem : Kamoliddin Baxtiyorov bat son adversaire israélien et remporte la médaille de bronze

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Grand Chelem : Kamoliddin Baxtiyorov bat son adversaire israélien et remporte la médaille de bronze

Le prestigieux tournoi international de judo « Grand Chelem » (Abu Dhabi Grand Slam), qui a débuté à Abou Dabi aux Émirats arabes unis, a connu un démarrage réussi dès le premier jour pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Dans la catégorie des poids super-légers (moins de 60 kg), notre talentueux judoka Kamoliddin Baxtiyorov est monté sur le podium. Lors d'un combat acharné pour la troisième place, notre athlète a remporté une victoire convaincante contre l'Israélien Izhak Ashpiz, ajoutant ainsi la première médaille de bronze de la compétition au compteur de la délégation ouzbèke.

À Abou Dabi, l'équipe d'Ouzbékistan poursuit son parcours

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe à cette importante compétition de classement du calendrier de la Fédération internationale de judo (IJF) avec la sélection masculine et féminine suivante :

Équipe masculine :

  • -60 kg : Kamoliddin Baxtiyorov (médaillé de bronze)

  • -66 kg : Dilshodbek Hamroyev

  • -73 kg : Zamohshari Bekmurodov

  • -90 kg : Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

  • -100 kg : To‘lqinbek Turdiyev

Équipe féminine :

  • -48 kg : Ulbo‘sin Hakimova

  • -52 kg : Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

  • -70 kg : Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg : Barchinoy Qodirova

  • +78 kg : Irisxon Qurbonboyeva

Des affrontements encore plus intenses à venir

Dans les prochains jours de la compétition, les combats impliquant nos stars principales, notamment la championne olympique Diyora Keldiyorova ainsi que nos judokas des catégories lourdes, devraient permettre à notre équipe nationale de grimper encore plus haut au classement général.

Cette médaille remportée par Kamoliddin Baxtiyorov dès le premier jour servira de source de force mentale et de confiance pour toute l'équipe.

Kamoliddin BaxtiyorovAbu Dhabi Grand SlamJudoDiyora KeldiyorovaOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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