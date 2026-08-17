L’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoilée
La 17e journée du championnat national d’Ouzbékistan — la Super League — s’est achevée. Au terme de cette journée riche en duels intenses et disputés, l’équipe-type établie par des spécialistes et des analystes a été confirmée.
La forte représentation des joueurs de « Buxoro » et de « Neftchi » de Fergana au sein de l’équipe-type attire particulièrement l’attention.
Composition de l’équipe-type de la 17e journée :
Gardien :
Umid Hamroyev (« Buxoro ») — il a gardé sa cage inviolée et aidé son équipe grâce à plusieurs arrêts importants.
Défenseurs :
Farrux Sayfiyev (« Neftchi »)
Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (« Neftchi »)
Zayid Tahsin (« Paxtakor »)
Milieux de terrain :
Vladimir Rodich (« Buxoro »)
Diyor Ortiqboyev (« Xorazm »)
Dmitriy Pletnyov (« Bunyodkor »)
Sharof Muhiddinov (« Nasaf »)
Alisher Odilov (« Neftchi »)
Attaquants :
Lyupche Doriyev (« So‘g‘diyona »)
Sherzod Esanov (« Buxoro »)
Les principaux enseignements de la journée
Pas moins de trois joueurs de « Buxoro » (Hamroyev, Rodich et Esanov) figurent dans cette équipe-type, tout comme trois joueurs de « Neftchi » (Sayfiyev, Yo‘ldoshev et Odilov). Les leaders de « Paxtakor », « Nasaf », « So‘g‘diyona », « Bunyodkor » et « Xorazm » ont également mérité leur place parmi les lauréats de la journée.
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