L’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoilée

La 17e journée du championnat national d’Ouzbékistan — la Super League — s’est achevée. Au terme de cette journée riche en duels intenses et disputés, l’équipe-type établie par des spécialistes et des analystes a été confirmée.

La forte représentation des joueurs de « Buxoro » et de « Neftchi » de Fergana au sein de l’équipe-type attire particulièrement l’attention.

Composition de l’équipe-type de la 17e journée :

Gardien :

Umid Hamroyev (« Buxoro ») — il a gardé sa cage inviolée et aidé son équipe grâce à plusieurs arrêts importants.

Défenseurs :

Farrux Sayfiyev (« Neftchi »)

Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (« Neftchi »)

Zayid Tahsin (« Paxtakor »)

Milieux de terrain :

Vladimir Rodich (« Buxoro »)

Diyor Ortiqboyev (« Xorazm »)

Dmitriy Pletnyov (« Bunyodkor »)

Sharof Muhiddinov (« Nasaf »)

Alisher Odilov (« Neftchi »)

Attaquants :

Lyupche Doriyev (« So‘g‘diyona »)

Sherzod Esanov (« Buxoro »)

Les principaux enseignements de la journée

Pas moins de trois joueurs de « Buxoro » (Hamroyev, Rodich et Esanov) figurent dans cette équipe-type, tout comme trois joueurs de « Neftchi » (Sayfiyev, Yo‘ldoshev et Odilov). Les leaders de « Paxtakor », « Nasaf », « So‘g‘diyona », « Bunyodkor » et « Xorazm » ont également mérité leur place parmi les lauréats de la journée.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.