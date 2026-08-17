L’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoilée

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L’équipe-type de la 17e journée du championnat d’Ouzbékistan dévoilée

La 17e journée du championnat national d’Ouzbékistan — la Super League — s’est achevée. Au terme de cette journée riche en duels intenses et disputés, l’équipe-type établie par des spécialistes et des analystes a été confirmée.

La forte représentation des joueurs de « Buxoro » et de « Neftchi » de Fergana au sein de l’équipe-type attire particulièrement l’attention.

Composition de l’équipe-type de la 17e journée :

Gardien :

  • Umid Hamroyev (« Buxoro ») — il a gardé sa cage inviolée et aidé son équipe grâce à plusieurs arrêts importants.

Défenseurs :

  • Farrux Sayfiyev (« Neftchi »)

  • Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (« Neftchi »)

  • Zayid Tahsin (« Paxtakor »)

Milieux de terrain :

  • Vladimir Rodich (« Buxoro »)

  • Diyor Ortiqboyev (« Xorazm »)

  • Dmitriy Pletnyov (« Bunyodkor »)

  • Sharof MuhiddinovNasaf »)

  • Alisher Odilov (« Neftchi »)

Attaquants :

  • Lyupche Doriyev (« So‘g‘diyona »)

  • Sherzod Esanov (« Buxoro »)

Les principaux enseignements de la journée

Pas moins de trois joueurs de « Buxoro » (Hamroyev, Rodich et Esanov) figurent dans cette équipe-type, tout comme trois joueurs de « Neftchi » (Sayfiyev, Yo‘ldoshev et Odilov). Les leaders de « Paxtakor », « Nasaf », « So‘g‘diyona », « Bunyodkor » et « Xorazm » ont également mérité leur place parmi les lauréats de la journée.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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