La 11e journée de la Süper Lig turque s'est achevée, riche en intensité et en résultats surprenants. La question qui passionne le plus les fans et les experts suivant le championnat turc cette saison est : le « Soulier d'or » et la course acharnée au titre de meilleur buteur. L'arrivée de stars renommées en provenance des grands championnats européens lors du dernier mercato estival a considérablement élevé le niveau et la compétitivité de la ligue.

Un nouveau leader et des stars blessées

À l'issue de la onzième journée, un changement clair est apparu dans le classement des buteurs, et l'attaquant du club d'Amed, Gift Orban, s'est hissé à la première place. L'attaquant nigérian a encore inscrit un but lors du match contre Galatasaray.

De son côté, son compatriote et l'un de ses principaux poursuivants, le leader de Galatasaray, Victor Osimhen, a été contraint de manquer ce match en raison d'une blessure. Par conséquent, le total de neuf buts d'Osimhen reste inchangé pour le moment.

Les leaders du classement des buteurs Nombre de buts actuels et statut Gift Orban (Amed) Leader, nombre de buts en progression Victor Osimhen (Galatasaray) 9 buts (absent temporairement pour blessure) Mohamed Salah (Trabzonspor) 9 buts (a enrichi son compteur d'un but lors de la 11e journée) Dušan Vlahović (Beşiktaş) 9 buts (a rejoint les leaders après un doublé lors de la dernière journée)

L'activité de Mohamed Salah et Dušan Vlahović

Deux des trois attaquants renommés occupant les places derrière les deux Nigérians ont marqué lors de la 11e journée. Alors que la star de Trabzonspor, Mohamed Salah, a inscrit son neuvième but de la saison, l'attaquant de Beşiktaş, Dušan Vlahović, a réussi un doublé pour rejoindre Victor Osimhen et Mohamed Salah.

Eldor Shomurodovet ses poursuivants

Devenu une figure clé de l'attaque de Başakşehir, notre compatriote Eldor Shomurodov a joué un rôle important dans la nouvelle victoire pleine de caractère de son équipe. Cependant, lors de cette journée, notre légionnaire n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. En conséquence, le nombre de buts de Shomurodov est resté à huit et il est descendu à la troisième place du classement des buteurs.

Par ailleurs, dans la liste des buteurs de la Süper Lig, les leaders sont suivis de près par des joueurs dangereux comme Juan (Göztepe), Adrian Benedyczak (Kasımpaşa), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) avec sept buts chacun, ainsi que Jesús Ramírez (Çorum), Dia Saba (Amed) et Mason Greenwood (Fenerbahçe) avec six buts chacun.

Selon vous, qui remportera le « Soulier d'or » de la Süper Lig turque cette saison ? Eldor Shomurodov pourra-t-il reprendre la tête ? Laissez votre avis dans les commentaires !