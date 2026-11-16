Ligue des Nations : L'Angleterre bat l'Espagne, la Belgique écrase l'Italie

En Europe, la Ligue des nations de l'UEFA a conclu la 6e journée de la phase de groupes avec des rencontres intenses et acharnées. Les derniers matchs, impliquant les meilleures équipes européennes, ont offert de nombreux buts et des résultats surprenants.

Espagne — Angleterre : La victoire courageuse des Anglais à l'extérieur

L'un des chocs de la journée s'est déroulé à Madrid entre les équipes nationales d'Espagne et d'Angleterre. Dans un match intense et offensif, les visiteurs ont gagné 3:2. ont triomphé.

Alors que Harry Kane a ouvert le score sur penalty à la fin de la première mi-temps, Ezri Konsa et Morgan White ont creusé l'écart au début de la seconde. Pour l'Espagne, Oyarzabal (sur penalty) et Nico Williams ont réduit le score. De plus, le visiteur Elliot Anderson a reçu un carton rouge et a quitté le terrain prématurément.

Matchs et résultats Scores et faits marquants Espagne — Angleterre 2:3 (Oyarzabal, Williams — Kane, Konsa, White) Belgique — Italie 4:1 (De Cuyper, Ngoy, Doku, Moreira — Esposito) France — Turquie 2:1 (Topçu c.s.c., Kroupi — Bardakçı) Croatie — République tchèque 2:1 (Perišić, Majer — Hložek)

La victoire sensationnelle de la Belgique contre l'Italie

À Bruxelles, les hôtes, l'équipe de Belgique, ont sévèrement battu l'Italie. Bien que Francesco Esposito ait ouvert le score pour les visiteurs dès le début, les Belges ont répondu par quatre buts. Maxim De Cuyper, Cyril Ngoy, Jérémy Doku et Stanislav Moreira ont marqué pour offrir à leur équipe une large victoire 4:1. ont offert.

Succès pour la France et la Croatie

L'équipe de France, qui recevait la Turquie, a également pris les trois points. Un but contre son camp de Topçu et une frappe précise de Bruno Kroupi ont assuré la victoire aux Français (Abdülkerim Bardakçı a marqué un but pour les Turcs dans les dernières minutes). Par ailleurs, la Croatie a battu la République tchèque 2:1 à domicile grâce aux buts d'Ivan Perišić et Lovro Majer.

Selon vous, quelle équipe est la grande favorite pour le titre cette saison en Ligue des nations ? Donnez votre avis dans les commentaires !