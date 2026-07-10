Rudi Garcia dévoile le plan contre l'Espagne : la Belgique veut jouer sans peur
Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, s'est exprimé sur l'état d'esprit de son équipe avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne.
Le technicien a reconnu que l'adversaire est favori, mais a souligné que la Belgique n'aborderait pas ce match avec peur ou pression excessive.
« Nous devons croire en nos forces »
Selon Rudi Garcia, l'aspect le plus important pour la Belgique face à l'Espagne est de croire en son propre jeu.
« Nous voulons montrer notre meilleur visage contre l'Espagne. Avant tout, nous devons croire en nos forces », a-t-il déclaré.
À ses yeux, c'est là l'objectif principal de l'équipe.
L'Espagne est favorite, mais la Belgique ne veut pas reculer
Garcia a reconnu la puissance de l'équipe nationale espagnole. Il a rappelé que l'adversaire a remporté le dernier Championnat d'Europe et possède un effectif de haut niveau.
« Bien sûr, l'Espagne est favorite. Ils ont gagné le dernier Euro, leur niveau est très élevé », a souligné l'entraîneur.
Néanmoins, le sélectionneur belge a affirmé que son équipe n'entrerait pas sur le terrain pour simplement défendre ou craindre l'adversaire.
« Nous n'avons ni peur ni pression mentale »
Rudi Garcia a déclaré que la Belgique connaît bien la force de l'Espagne, mais qu'elle croit aussi en ses propres chances.
« Nous n'avons aucune peur ni pression mentale. Nous connaissons la force de l'adversaire, mais nous avons aussi nos propres points forts », a-t-il dit.
Selon l'entraîneur, la Belgique vise à exploiter au maximum ces atouts.
L'objectif principal : stopper l'Espagne
Garcia a ouvertement exprimé son intention d'opposer une résistance digne à l'Espagne et, si l'occasion se présente, d'éliminer l'adversaire de la compétition.
« Nous sommes déterminés à offrir une belle résistance à l'Espagne et, si possible, à les éliminer du tournoi », a déclaré le sélectionneur belge.
Il a souligné que l'équipe souhaite poursuivre son parcours et n'a aucune intention de s'arrêter là.
Quand commence le quart de finale ?
Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et la Belgique débutera le 10 juillet à 23h59 (heure de Tachkent).
Le vainqueur de ce duel décrochera son billet pour les demi-finales. L'Espagne part favorite, mais après les propos de Garcia, il est clair que la Belgique voit ce match non pas comme un simple test, mais comme une grande opportunité.
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