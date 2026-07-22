Une nouvelle ère en Belgique : Van Bommel lié jusqu'en 2028

Un changement au sein du staff technique de l'équipe nationale de Belgique est attendu. Selon les informations du célèbre insider Fabrizio Romano, le technicien néerlandais Mark van Bommel sera le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale.

Les parties ont trouvé un accord sur les conditions principales de la collaboration. Il ne reste désormais plus qu'à signer les documents pour officialiser la nomination.

Un accord prévu jusqu'en 2028

Selon Romano, le contrat qui sera signé avec Mark van Bommel portera jusqu'en 2028.

Cela pourrait signifier que la Fédération royale belge de football confie au nouvel entraîneur, au-delà des résultats à court terme, la mission de préparer l'équipe pour les prochaines grandes compétitions.

Pour l'instant, la Fédération royale belge de football n'a pas officiellement annoncé la nomination. Par conséquent, jusqu'à la signature des documents et la publication du communiqué de la fédération, l'information reste au stade de rumeur d'initié.

Le contrat de Rudi Garcia ne sera pas prolongé

Auparavant, la Fédération royale belge de football avait annoncé qu'elle ne poursuivrait pas sa collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Rudi Garcia.

Selon le communiqué de la fédération, le contrat du technicien français, qui expire le 31 juillet 2026, ne sera pas prolongé. Ainsi, la voie est libre pour le début d'une nouvelle ère à la tête de l'équipe nationale.

Si la nomination de Van Bommel est officiellement confirmée, il prendra les commandes de l'équipe nationale de Belgique après Garcia.

Le résultat de la Coupe du Monde 2026 pourrait avoir influencé la décision

L'équipe nationale de Belgique a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. À ce stade, l'équipe a été éliminée après une défaite 1-2 contre l'Espagne, futur champion.

Bien qu'atteindre les quarts de finale ne soit pas un mauvais résultat, la fédération pourrait avoir pour objectif d'exploiter plus efficacement le potentiel de l'équipe et de construire un projet à long terme avec la nouvelle génération de joueurs.

Outre des joueurs expérimentés, l'effectif belge compte également des jeunes talents qui s'illustrent au niveau international. Le nouveau sélectionneur aura pour mission de les intégrer dans un système cohérent.

Qu'attendre de Van Bommel ?

En tant que joueur, Mark van Bommel était connu pour son jeu rigoureux et discipliné au milieu de terrain. Dans son style d'entraîneur, on s'attend également à ce qu'il accorde une grande importance à la préparation physique, au contrôle du milieu de terrain et à la discipline tactique.

Au sein de l'équipe nationale de Belgique, il devra résoudre les problèmes clés suivants :

améliorer la stabilité défensive de l'équipe ;

réaliser le renouvellement générationnel sans heurts ;

exploiter pleinement le potentiel des joueurs cadres ;

préparer l'équipe nationale pour les prochains tournois majeurs.

Si l'accord est officialisé, cette mission à la tête de l'équipe nationale deviendra l'un des plus grands défis de la carrière d'entraîneur de Van Bommel.

L'annonce officielle est attendue

Selon les informations actuelles, il n'y a plus d'obstacles majeurs à la nomination et les parties n'ont plus qu'à formaliser les documents.

Désormais, toute l'attention se porte sur le communiqué officiel de la Fédération royale belge de football. Si l'accord est confirmé, Mark van Bommel dirigera les « Diables Rouges » jusqu'en 2028 et inaugurera une nouvelle ère pour l'équipe nationale.