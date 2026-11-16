Qu'a dit Thomas Tuchel après la victoire contre l'Espagne ?

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Qu'a dit Thomas Tuchel après la victoire contre l'Espagne ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre Thomas Tuchel a partagé ses réflexions après le match intense et disputé à l'extérieur contre l'Espagne dans le cadre de la Ligue des nations (3:2). Le technicien anglais n'a pas caché sa satisfaction concernant la performance de son équipe.

« Nous avons joué à un haut niveau du début à la fin »

Après la rencontre à Madrid ITV , Tuchel a fait l'éloge des mouvements de son équipe sur le terrain. Selon lui, les Anglais ont dominé leur adversaire dans tous les compartiments du jeu :

« Dans l'ensemble, nous avons fait un excellent match. Nous avons été meilleurs que l'adversaire et avons joué à un haut niveau du début à la fin. Nous savions que nous avions besoin d'un match parfait et nous avons tout donné. Nous avons été courageux avec le ballon et patients sans celui-ci », a déclaré l'entraîneur.

Rencontre et statistiques de l'équipe

Détails

Compétition et phase

Ligue des nations de l'UEFA, 6e journée

Choc au sommet

Espagne — Angleterre (2:3)

L'avis de l'entraîneur

Pressing haut à l'extérieur et victoire amplement méritée

Problème principal

Décisions arbitrales (carton rouge et penalty)

Décisions arbitrales et fin de match difficile

Par ailleurs, le technicien allemand est revenu sur certaines situations litigieuses, notamment les sanctions sévères prises durant le match. Il a souligné qu'il devait comprendre pourquoi un penalty et un carton rouge ont été infligés pour une seule et même action :

« Le carton rouge et le penalty sont des décisions lourdes. Je dois comprendre pourquoi deux sanctions ont été appliquées pour une seule situation. Les 30 dernières minutes ont semblé très longues. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il y a eu beaucoup de points positifs dans notre jeu jusqu'à la 60e minute. Nous méritions pleinement cette victoire », a ajouté Tuchel.

Tout au long du match, il a été noté que les Anglais ont bien fermé les espaces dans leur camp, pressé activement l'adversaire et fait preuve d'un esprit d'équipe exemplaire.

Selon vous, l'Angleterre de Thomas Tuchel peut-elle remporter la Ligue des nations ? Donnez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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