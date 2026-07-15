Y a-t-il un conflit entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham ? La situation s'éclaircit au sein de l'équipe d'Angleterre

La relation entre le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, et le leader de l'équipe, Jude Bellingham, est au centre de l'attention de la presse sportive mondiale ces derniers jours. Suite aux malentendus survenus après le quart de finale dramatique contre la Norvège, l'entraîneur a décidé de clarifier la situation. Tuchel a souligné qu'il n'y avait aucun conflit avec le joueur et qu'ils sont plus proches que jamais. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le développement des événements a commencé après la victoire 2-1 de l'Angleterre sur la Norvège. Bien que l'équipe ait obtenu son billet pour les demi-finales, Thomas Tuchel n'a pas caché son mécontentement quant à la qualité du jeu. La star du Real Madrid, Jude Bellingham, en réponse aux critiques de l'entraîneur, avait exprimé son mécontentement en déclarant que l'équipe avait besoin de plus d'énergie positive et de soutien.

Le rôle de la presse et les mauvaises interprétations

Dans une interview accordée à talkSPORT, Thomas Tuchel a souligné que cette situation avait été exagérée par les médias. Selon l'entraîneur, les journalistes ont sorti ses propos de leur contexte pour les transmettre à Bellingham. « J'ai qualifié la performance du joueur de classe mondiale, mais l'interviewer a supprimé tous les éloges pour ne transmettre que la partie critique à Jude. Bien sûr, il est naturel qu'un joueur qui a tout donné sur le terrain pendant 120 minutes soit émotif dans une telle situation », a expliqué le technicien allemand.

Rappelons que la relation entre l'entraîneur et le joueur s'était légèrement refroidie l'année dernière après que la mère de Tuchel ait critiqué le comportement de Bellingham sur le terrain. Bien que des excuses aient été présentées à l'époque, la situation après le match contre la Norvège a semblé rouvrir de « vieilles blessures ». Cependant, Tuchel insiste sur le fait que l'ambiance au sein de l'équipe est excellente et qu'il n'y a aucune « fissure ».

La situation avant la demi-finale

Dans une courte interview, Bellingham a fait allusion au fait que Tuchel n'était pas un joueur de haut niveau, suggérant qu'il ne comprenait peut-être pas à quel point il est difficile de jouer contre des attaquants comme Erling Haaland. Tuchel a réagi calmement à ces propos, affirmant que son expérience d'entraîneur et sa réputation ne se limitaient pas à son passé de joueur. Selon lui, toutes les questions ont été résolues lors de la réunion générale tenue le lendemain.

L'équipe d'Angleterre prépare actuellement sérieusement son match de demi-finale contre l'Argentine. Ce dialogue entre Tuchel et Bellingham devrait renforcer davantage l'unité interne de l'équipe. Selon l'entraîneur, la diversité des opinions dans un environnement aussi compétitif est normale et ne fait que pousser l'équipe vers la victoire.

Actuellement, l'énergie et le moral sont au beau fixe dans le camp des « Three Lions ». Jude Bellingham reste le moteur principal de l'équipe et Thomas Tuchel continue de valoriser chaque mouvement qu'il effectue sur le terrain. Les supporters anglais espèrent que ce petit malentendu n'entravera pas les aspirations de l'équipe sur la route du titre mondial.