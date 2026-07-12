Thomas Tuchel explique pourquoi Declan Rice a été remplacé

Après la difficile victoire de l'équipe d'Angleterre contre la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde, une question taraudait les esprits : pourquoi le pilier du onze de départ, Declan Rice, a-t-il quitté le terrain à la mi-temps ? Le sélectionneur Thomas Tuchel a révélé que cette décision inattendue reposait non seulement sur un choix tactique, mais aussi sur de sérieuses inquiétudes concernant la santé du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

Lors de la rencontre disputée à Miami, l'Angleterre s'est imposée 2-1, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales. Cependant, alors que le score était de 1-0 en faveur de la Norvège après la première période, Tuchel a décidé de faire sortir le milieu de terrain d'Arsenal. Ce choix a surpris beaucoup d'observateurs, Rice étant l'un des joueurs les plus réguliers de l'entrejeu anglais.

Changement tactique et chaleur de Floride

Selon Goal.com, Thomas Tuchel a justifié cette décision par les conditions climatiques extrêmes de la Floride, marquées par une forte chaleur et une humidité élevée. Le coach a souligné que les joueurs ont souffert physiquement à cause de la canicule. En particulier, Ezri Konsa a rencontré des problèmes musculaires, tandis que pour Declan Rice, l'entraîneur visait à renforcer l'impact offensif.

À la pause, Tuchel a modifié son système en faisant entrer des joueurs offensifs comme Bukayo Saka et Eberechi Eze. "Nous avons pris cette décision alors que nous étions menés 1-0, et je n'ai pas changé d'avis après l'égalisation. C'était nécessaire pour envoyer un signal agressif à l'équipe. Nous devions évoluer plus près de la surface adverse", a déclaré le technicien allemand.

Cependant, la tactique n'était pas la seule raison. Declan Rice avait rencontré des problèmes de santé avant ce match crucial. Il avait manqué deux jours d'entraînement consécutifs en raison d'une maladie et n'était pas totalement rétabli le jour du match. Tuchel a admis qu'il savait à l'avance que le joueur ne pourrait pas tenir un rythme élevé pendant 90 minutes.

Stratégie de gestion des remplacements

Selon l'entraîneur, il a cherché à économiser ses changements en prévision d'une éventuelle prolongation (120 minutes). Si Rice s'était épuisé au milieu de la seconde période, cela aurait forcé un remplacement et limité les options tactiques de l'entraîneur en fin de match. C'est pourquoi le changement à la mi-temps a été jugé comme la solution la plus stratégique.

Désormais, l'Angleterre affrontera l'Argentine de Lionel Messi en demi-finale. Avant ce choc, l'équipe se rendra à Kansas City. Tuchel a indiqué qu'il réduirait l'intensité des entraînements pour favoriser la récupération, avec une attention particulière portée à l'état physique de cadres comme Declan Rice.

Le doublé de Jude Bellingham offre sans aucun doute un avantage psychologique aux Anglais. Mais face à l'Argentine, la pleine forme d'un milieu défensif comme Declan Rice sera déterminante pour le parcours de l'Angleterre vers la finale.