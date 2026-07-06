Thomas Tuchel mécontent de la décision de la FIFA : Harry Kane va-t-il demander de l'aide à Donald Trump ?

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a vivement critiqué le manque de cohérence dans les décisions disciplinaires de la FIFA. Après la situation concernant l'attaquant américain Folarin Balogun, le technicien allemand a exprimé son mécontentement avec une ironie mordante. Cette affaire suscite de vifs débats au sein de la communauté internationale du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le fait est que la star américaine Folarin Balogun, malgré un carton rouge direct reçu lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, a vu sa suspension reportée par la FIFA en invoquant l'article 27 du code disciplinaire. En conséquence, le joueur a été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. Selon Goal.com, Thomas Tuchel n'a pas caché sa surprise face à une telle décision.

Ingérence politique et décision de la FIFA

Les informations faisant état de l'implication du nouveau président américain Donald Trump ont donné une tournure politique à l'événement. Selon certaines sources, Trump aurait contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander l'examen du cas Balogun. Par la suite, Donald Trump a qualifié le capitaine anglais Harry Kane de « joueur FANTASTIQUE » sur son réseau Truth Social.

Après la victoire 3-2 de l'Angleterre contre le Mexique, Thomas Tuchel a été interrogé pour savoir si Harry Kane devrait également demander l'aide de Trump pour annuler le carton rouge de son coéquipier Jarell Quansah, expulsé lors du match contre le Mexique. Tuchel a répondu avec ironie : « Peut-être que c'est un bon point de départ ».

Le problème de l'incohérence des décisions

Thomas Tuchel craint que la remise en cause des décisions prises par les arbitres et le système VAR ne porte atteinte aux fondements logiques du football. Selon lui, si chaque carton jaune ou rouge fait l'objet d'un recours et est annulé sous pression politique, l'ordre du jeu sera rompu.

« Où cela s'arrête-t-il ? Je ne comprends plus les règles. Si le carton jaune reçu par Declan Rice est injuste, vont-ils aussi l'annuler ? Ou celui reçu par Michael Olise avec la France ? Nous pouvons désormais débattre indéfiniment de chaque décision. Je veux savoir où est tracée la ligne, mais je n'ai pas la réponse à cette question », a souligné l'entraîneur.

L'équipe d'Angleterre attend actuellement une décision définitive concernant la suspension de Jarell Quansah. Cependant, le précédent Balogun a renforcé les soupçons selon lesquels les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde dans le monde du football. Les « Three Lions » de Thomas Tuchel poursuivent leur préparation pour les prochaines échéances importantes.