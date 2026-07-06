Thomas Tuchel mécontent de la décision de la FIFA : Harry Kane va-t-il demander de l'aide à Donald Trump ?

·19·Sport
Thomas Tuchel mécontent de la décision de la FIFA : Harry Kane va-t-il demander de l'aide à Donald Trump ?

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a vivement critiqué le manque de cohérence dans les décisions disciplinaires de la FIFA. Après la situation concernant l'attaquant américain Folarin Balogun, le technicien allemand a exprimé son mécontentement avec une ironie mordante. Cette affaire suscite de vifs débats au sein de la communauté internationale du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le fait est que la star américaine Folarin Balogun, malgré un carton rouge direct reçu lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, a vu sa suspension reportée par la FIFA en invoquant l'article 27 du code disciplinaire. En conséquence, le joueur a été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. Selon Goal.com, Thomas Tuchel n'a pas caché sa surprise face à une telle décision.

Ingérence politique et décision de la FIFA

Les informations faisant état de l'implication du nouveau président américain Donald Trump ont donné une tournure politique à l'événement. Selon certaines sources, Trump aurait contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander l'examen du cas Balogun. Par la suite, Donald Trump a qualifié le capitaine anglais Harry Kane de « joueur FANTASTIQUE » sur son réseau Truth Social.

Après la victoire 3-2 de l'Angleterre contre le Mexique, Thomas Tuchel a été interrogé pour savoir si Harry Kane devrait également demander l'aide de Trump pour annuler le carton rouge de son coéquipier Jarell Quansah, expulsé lors du match contre le Mexique. Tuchel a répondu avec ironie : « Peut-être que c'est un bon point de départ ».

Le problème de l'incohérence des décisions

Thomas Tuchel craint que la remise en cause des décisions prises par les arbitres et le système VAR ne porte atteinte aux fondements logiques du football. Selon lui, si chaque carton jaune ou rouge fait l'objet d'un recours et est annulé sous pression politique, l'ordre du jeu sera rompu.

« Où cela s'arrête-t-il ? Je ne comprends plus les règles. Si le carton jaune reçu par Declan Rice est injuste, vont-ils aussi l'annuler ? Ou celui reçu par Michael Olise avec la France ? Nous pouvons désormais débattre indéfiniment de chaque décision. Je veux savoir où est tracée la ligne, mais je n'ai pas la réponse à cette question », a souligné l'entraîneur.

L'équipe d'Angleterre attend actuellement une décision définitive concernant la suspension de Jarell Quansah. Cependant, le précédent Balogun a renforcé les soupçons selon lesquels les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde dans le monde du football. Les « Three Lions » de Thomas Tuchel poursuivent leur préparation pour les prochaines échéances importantes.

Thomas TuchelHarry KaneFIFAAngleterreDonald Trump
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 : trois stars en têteMeilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 : trois stars en têteAujourd'hui, 13:22Carlo Ancelotti dirigera le Brésil jusqu'en 2030Carlo Ancelotti dirigera le Brésil jusqu'en 2030Aujourd'hui, 13:19Jude Bellingham appelle les fans à célébrer après la victoire contre le MexiqueJude Bellingham appelle les fans à célébrer après la victoire contre le MexiqueAujourd'hui, 12:57Le père d'Erling Haaland fait une déclaration surprenante sur un possible transfert au Real MadridLe père d'Erling Haaland fait une déclaration surprenante sur un possible transfert au Real MadridAujourd'hui, 12:32Neymar annonce la fin de sa carrière internationale avec le BrésilNeymar annonce la fin de sa carrière internationale avec le BrésilAujourd'hui, 12:12Harry Kane perd sa voix : les détails du match dramatique entre l'Angleterre et le MexiqueHarry Kane perd sa voix : les détails du match dramatique entre l'Angleterre et le MexiqueAujourd'hui, 11:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan