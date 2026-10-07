Bektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combat

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Bektemir Meliqo‘ziyev accuse la WBA et Jaime Munguía de manque de respect et les défie en combat

Une déclaration ouverte a provoqué une forte résonance dans le monde de la boxe professionnelle. Le boxeur ouzbek, prétendant obligatoire au titre mondial dans le classement de la prestigieuse World Boxing Association (WBA), Bektemir Meliqo‘ziyev a lancé un appel public à la direction de l'organisation et au champion en titre de sa catégorie de poids, le Mexicain Jaime Munguía.

Le boxeur ouzbek, leader du classement depuis plus d'un an, a vivement critiqué la direction de la WBA pour violation des règles et la star mexicaine pour avoir évité une compétition loyale.

« Les honoraires ne comptent pas, je me battrai même gratuitement ! » : L'exigence ferme de Bektemir

Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram, Bektemir Meliqo‘ziyev a affirmé que les intérêts financiers sont secondaires pour lui, exigeant une véritable discipline sportive et du respect :

  • Rejet des arguments financiers : « Pour moi, les honoraires ne comptent pas, je suis prêt à me battre gratuitement si nécessaire. Mais s'il vous plaît, arrêtez ce manque de respect envers moi et envers les règles de ce sport ! », a écrit l'athlète ;

  • Défi direct à Munguía : « Jaime Munguía, j'étais sur la liste en tant que prétendant obligatoire bien avant que tu ne te battes pour le titre. Tu es devenu champion — respecte-moi comme j'ai respecté toi ou n'importe quel autre champion » ;

  • L'intérêt des fans : « Respecte la WBA, respecte les fans. Ils veulent voir un vrai combat avec une compétition réelle, dont le résultat n'est pas connu à l'avance, et non une rencontre jouée d'avance ! ».

Décision douteuse autour de la WBA : comment Meliqo‘ziyev a-t-il été contourné ?

La racine du problème est liée aux contradictions flagrantes dans le classement WBA et les décisions de l'organisation :

  • Un an de leadership : Meliqo‘ziyev maintient fermement sa position de prétendant obligatoire (Mandatory Challenger) dans sa catégorie depuis plus d'un an ;

  • Contournement des règles : Malgré cela, l'association a permis au Mexicain Jaime Munguía de contourner les règles officielles et de devenir champion par un autre chemin, sans affronter Bektemir Meliqo‘ziyev, numéro un du classement ;

  • Protestation ouverte : Ce traitement sélectif de l'organisation a suscité de vives protestations de la part de l'équipe et des fans du boxeur ouzbek.

Cet appel intransigeant de Bektemir force la WBA et l'équipe de Jaime Munguía à réagir. Les fans et les experts de la boxe exigent qu'un combat de défense obligatoire soit rapidement programmé.

Bektemir Meliqo‘ziyevJaime MunguíaWBABoxeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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