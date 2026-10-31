Test avant le combat pour le titre : détails du prochain combat de Bektemir Melikuziev

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Test avant le combat pour le titre : détails du prochain combat de Bektemir Melikuziev

Dans la catégorie des super-moyens challenger officiel et obligatoire pour la ceinture de champion WBA le boxeur ouzbek Bektemir Melikuzieva dévoilé les détails de son prochain combat. En attendant son grand combat pour le titre, notre compatriote remontera sur le ring prochainement pour maintenir sa forme physique.

Melikuziev le 6 novembre lors de la prestigieuse soirée de boxe professionnelle organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Muka Boxing montera sur le ring.

Un combat intermédiaire avant le choc pour le titre : quel est le plan ?

Ce combat du boxeur ouzbek servira d'étape préparatoire finale avant l'affrontement le plus important de sa carrière :

  • L'objectif principal demeure : Bektemir Melikuziev attend le combat pour le titre mondial, prévu dans cette catégorie après l'affrontement entre la star mexicaine Jaime Munguia et Nikita Tszyu ;

  • Pratique du ring : Pour éviter une longue période d'inactivité et maintenir son état de préparation, l'équipe de notre boxeur a décidé d'organiser ce combat supplémentaire ;

  • Question de l'adversaire : Le nom de l'adversaire potentiel de Melikuziev pour le 6 novembre n'a pas encore été révélé, mais les promoteurs devraient l'annoncer officiellement dans les prochains jours.

Ce combat à Dubaï sera pour Bektemir un tremplin important pour consolider son statut de leader au classement WBA avant le grand test pour la ceinture de champion du monde.

Bektemir MelikuzievWBAMuka BoxingBoxe ProfessionnelleSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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