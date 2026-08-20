Changement inattendu à «Neftchi» : Xuan Kruz Xill quitte le staff

·6·Sport
Changement inattendu à «Neftchi» : Xuan Kruz Xill quitte le staff

Un changement est intervenu dans le staff technique du club «Neftchi» de Fergana. L’Argentin Xuan Kruz Xill a quitté l’équipe pour des raisons familiales.

En annonçant officiellement cette décision, le club a souligné le travail de Xuan Kruz Xill à «Neftchi». La question est désormais de savoir quel impact son départ aura sur le staff technique.

«Neftchi» remercie Xill

Le service de presse du club a salué la contribution de Xuan Kruz Xill au travail de l’équipe et a déclaré respecter sa décision.

«Nous remercions Xuan Kruz Xill pour son travail à “Neftchi” et sa contribution à notre équipe. Nous respectons cette décision prise pour des raisons familiales.»

Le club a également souhaité au technicien argentin beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière et une bonne santé à sa famille.

Que signifie le départ de Xill pour l’équipe ?

Tout changement au sein du staff technique peut affecter la préparation quotidienne et le fonctionnement de l’équipe. Durant son passage à «Neftchi», Xuan Kruz Xill a contribué au travail collectif.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur la nomination d’un remplaçant ou sur d’éventuels changements au sein du staff.

Sujet

Information

Technicien

Xuan Kruz Xill

Club

«Neftchi»

Décision

A quitté le staff technique

Raison

Raisons familiales

Réaction du club

La décision sera respectée

Remplaçant

Pas encore annoncé

«Merci, Xuan Kruz Xill !»

Dans son message, «Neftchi» a fait ses adieux au technicien avec chaleur.

«Merci, Xuan Kruz Xill !»

La prochaine destination du technicien argentin reste inconnue. De son côté, «Neftchi» devra désormais définir ses plans après ce changement au sein du staff technique.

Selon vous, le départ de Xuan Kruz Xill aura-t-il un impact sur les prochains matchs de «Neftchi» ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette actualité avec les fans de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Messi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoireMessi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoireAujourd'hui, 16:35José Mourinho a pris sa décision tactique pour le Real Madrid...José Mourinho a pris sa décision tactique pour le Real Madrid...Aujourd'hui, 16:32Wesley So remporte la prestigieuse Sinquefield Cup : Sindarov 3eWesley So remporte la prestigieuse Sinquefield Cup : Sindarov 3eAujourd'hui, 16:30La Juventus étudie le transfert de Mateo ReteguiLa Juventus étudie le transfert de Mateo ReteguiAujourd'hui, 16:18Bernardo Silva prêt à jouer avec Kylian Mbappe au Real MadridBernardo Silva prêt à jouer avec Kylian Mbappe au Real MadridAujourd'hui, 15:57Une partie des actions de l’Inter pourrait être vendueUne partie des actions de l’Inter pourrait être vendueAujourd'hui, 15:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire