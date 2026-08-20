Un changement est intervenu dans le staff technique du club «Neftchi» de Fergana. L’Argentin Xuan Kruz Xill a quitté l’équipe pour des raisons familiales.

En annonçant officiellement cette décision, le club a souligné le travail de Xuan Kruz Xill à «Neftchi». La question est désormais de savoir quel impact son départ aura sur le staff technique.

«Neftchi» remercie Xill

Le service de presse du club a salué la contribution de Xuan Kruz Xill au travail de l’équipe et a déclaré respecter sa décision.

«Nous remercions Xuan Kruz Xill pour son travail à “Neftchi” et sa contribution à notre équipe. Nous respectons cette décision prise pour des raisons familiales.»

Le club a également souhaité au technicien argentin beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière et une bonne santé à sa famille.

Que signifie le départ de Xill pour l’équipe ?

Tout changement au sein du staff technique peut affecter la préparation quotidienne et le fonctionnement de l’équipe. Durant son passage à «Neftchi», Xuan Kruz Xill a contribué au travail collectif.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur la nomination d’un remplaçant ou sur d’éventuels changements au sein du staff.

Sujet Information Technicien Xuan Kruz Xill Club «Neftchi» Décision A quitté le staff technique Raison Raisons familiales Réaction du club La décision sera respectée Remplaçant Pas encore annoncé

«Merci, Xuan Kruz Xill !»

Dans son message, «Neftchi» a fait ses adieux au technicien avec chaleur.

«Merci, Xuan Kruz Xill !»

La prochaine destination du technicien argentin reste inconnue. De son côté, «Neftchi» devra désormais définir ses plans après ce changement au sein du staff technique.

Selon vous, le départ de Xuan Kruz Xill aura-t-il un impact sur les prochains matchs de «Neftchi» ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette actualité avec les fans de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.