Bektemir Meliqo‘ziyev révèle les concessions sans précédent faites pour un combat contre le champion

La situation entourant les négociations entre Bektemir Meliqo‘ziyev, prétendant obligatoire officiel de la WBA dans la catégorie super-moyens, et le champion du monde en titre, le Mexicain Jaime Munguía, a atteint son paroxysme. Le boxeur ouzbek a révélé avoir accepté des conditions inimaginables pour tout athlète afin de concrétiser ce combat pour le titre, tout en dénonçant le refus persistant de Munguía de monter sur le ring.

Meliqo‘ziyev a même déclaré être prêt à combattre sans préparation complète, sans bourse et sans contrôle antidopage, proposant au champion, si le problème était financier, d'organiser le combat en Ouzbékistan et de lui verser une rémunération supplémentaire.

Acceptation de toutes les conditions : « Je suis prêt, même sans préparation et sans bourse ! »

Bektemir Meliqo‘ziyev a révélé les privilèges sans précédent offerts au camp de Munguía pour qu'il accepte le combat :

Concessions absolues : « Nous avons accepté toutes les conditions pour que ce combat ait lieu. J'ai dit que j'étais prêt à combattre à court terme, sans camp d'entraînement complet, même sans test WADA et sans aucune bourse », a souligné notre compatriote ;

Le silence du champion : Malgré tant de privilèges et de risques, le champion mexicain évite cet affrontement et retarde la signature du contrat de combat ;

L'étonnement du prétendant : En tant que prétendant obligatoire, Bektemir a souligné que de telles actions de la part de l'adversaire ne correspondent absolument pas à l'esprit sportif.

« Si le problème est l'argent — viens en Ouzbékistan » : Défi et offre financière

Meliqo‘ziyev a réagi sans compromis aux informations selon lesquelles l'équipe du boxeur mexicain exigerait des organisateurs une somme excessive pour ce combat de défense périlleux :

Lieu du combat — Tachkent : « Si le problème est l'argent — viens en Ouzbékistan. Nous organiserons le combat ici, et si nécessaire, nous te donnerons même de l'argent supplémentaire », a-t-il déclaré, invitant directement le champion dans son pays ;

Le prix de la ceinture : Avec cet appel, le boxeur ouzbek a prouvé une fois de plus que ce n'est pas le gain financier qui prime pour lui, mais la compétition sportive loyale et la ceinture de champion du monde.

Question critique sur la position de la WBA : Pourquoi l'organisation reste-t-elle silencieuse ?

Bektemir Meliqo‘ziyev a exprimé son mécontentement face à la passivité de la World Boxing Association (WBA) et son manque de mesures contre l'irresponsabilité du champion :

Exigence réglementaire : Selon les règles, le champion en titre doit défendre sa ceinture contre le prétendant obligatoire dans un délai imparti ;

Question en suspens : « Je suis le prétendant obligatoire de la WBA. Si le champion ne dispute pas le combat obligatoire, pourquoi l'association ne prend-elle pas de mesures strictes à son encontre ? » a-t-il fermement demandé à la direction de l'organisation ;

Possibilité de retrait de la ceinture : Si Munguía continue de refuser de monter sur le ring, la WBA sera contrainte de déchoir le boxeur mexicain de son titre ou d'annoncer un combat pour le titre intérimaire.

Cet appel courageux du combattant ouzbek, mettant de côté toutes les conditions, a attiré l'attention de toute la communauté internationale de la boxe et des sociétés de promotion. La balle est désormais dans le camp de la WBA et de Jaime Munguía.