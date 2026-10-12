Les taekwondoïstes ouzbeks montent sur le podium du prestigieux Grand Prix G6

Au Palais des sports Marcel Cerdan de Paris, en France, le prestigieux tournoi de taekwondo WT de catégorie G6 a pris fin. Lors de ces trois jours de compétition où les meilleurs athlètes mondiaux se sont affrontés, les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont brillé, ajoutant au palmarès du pays 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze.

Ces victoires permettent aux taekwondoïstes ouzbeks de renforcer leur succès continental sur la scène mondiale et d'accumuler des points cruciaux au classement mondial.

Des finales intenses : les médaillés d'argent

Les leaders de l'équipe nationale ont réalisé un parcours exemplaire jusqu'aux combats décisifs :

Les succès consécutifs de Najmiddin Qosimxojiyev : Le champion du monde de 22 ans, Najmiddin Qosimxojiyev, monte sur le podium pour le deuxième Grand Prix de l'année. Après avoir décroché le bronze à Rome en juin, notre athlète a cette fois atteint la finale pour remporter la médaille d'argent ;

Jasurbek Jaysunovet sa série prolifique : Tout juste médaillé d'or aux Jeux asiatiques, Jasurbek Jaysunov a également fait preuve d'une grande maîtrise à Paris. En finale, il a livré un combat acharné contre le champion du monde en titre, le Brésilien Henrique Marques, décrochant la médaille d'argent et améliorant considérablement son classement.

Bronze et résultat d'équipe chez les femmes

Dans une compétition féminine très disputée, notre équipe n'est pas repartie les mains vides :

Le trophée d'Ozoda Sobirjonova : Engagée dans la catégorie des -67 kg, Ozoda Sobirjonova a confirmé son succès des Jeux asiatiques en décrochant la médaille de bronze dans l'environnement hautement compétitif de Paris ;

Le bilan des protégés de Pavel Xan : L'équipe d'Ouzbékistan, dirigée par l'entraîneur Pavel Xan, a terminé le tournoi de Paris avec 3 médailles. Pour rappel, notre équipe nationale avait remporté 1 médaille d'or lors du dernier Grand Prix de Paris en 2023.

Cette compétition en France prouve une fois de plus que notre équipe nationale occupe une place stable parmi l'élite mondiale du taekwondo.