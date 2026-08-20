Les taekwondoïstes ouzbeks brillent à la Coupe du Président
Le prestigieux tournoi international de taekwondo WT « World Taekwondo President's Cup – Asia » s’est achevé à Lahore, au Pakistan. Lors de la dernière journée, les membres de l’équipe nationale d’Ouzbékistan ont ajouté 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze à leur palmarès. Selon le Comité national olympique, nos représentants ont terminé le tournoi avec un total de 9 médailles.
Résultats de la dernière journée et médaillés
Lors de la dernière journée du tournoi, Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) et Shohjahon Ahmedov (-68 kg) ont remporté l’argent, tandis que Madina Mirabzalova (-57 kg) a décroché le bronze.
Notre équipe nationale a remporté lors de cette compétition 1 médaille d’or, 6 médailles d’argent et 2 médailles de bronze et s’est classée parmi les meilleures au classement par équipes.
« World Taekwondo President's Cup – Asia » : Ouzbeks tous les médaillés
Type de médaille
Catégorie de poids
Athlète (équipe nationale d’Ouzbékistan)
Médaille d’or
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Médaille d’argent
-68 kg
Shohjahon Ahmedov
Médaille d’argent
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Médaille d’argent
-87 kg
Yodgor Jo‘raboyev
Médaille d’argent
-62 kg
Diyora Azizova
Médaille d’argent
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Médaille d’argent
+73 kg
Svetlana Saidova
Médaille de bronze
+87 kg
Marat Mavlonov
Médaille de bronze
-57 kg
Madina Mirabzalova
Des points précieux pour le classement olympique
Les excellents résultats obtenus lors de cette compétition au statut de Coupe du Président ont permis aux taekwondoïstes ouzbeks d’engranger des points importants pour les classements mondial et olympique.
Pensez-vous que les jeunes athlètes de cette équipe pourront encore augmenter le nombre de médailles d’or lors des prochains Jeux olympiques et championnats du monde ?
Laissez vos félicitations et vos impressions dans les commentaires, puis partagez immédiatement le succès de notre équipe nationale avec tous les passionnés de sport !
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