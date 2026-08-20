Les taekwondoïstes ouzbeks brillent à la Coupe du Président

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Les taekwondoïstes ouzbeks brillent à la Coupe du Président

Le prestigieux tournoi international de taekwondo WT « World Taekwondo President's Cup – Asia » s’est achevé à Lahore, au Pakistan. Lors de la dernière journée, les membres de l’équipe nationale d’Ouzbékistan ont ajouté 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze à leur palmarès. Selon le Comité national olympique, nos représentants ont terminé le tournoi avec un total de 9 médailles.

Résultats de la dernière journée et médaillés

Lors de la dernière journée du tournoi, Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) et Shohjahon Ahmedov (-68 kg) ont remporté l’argent, tandis que Madina Mirabzalova (-57 kg) a décroché le bronze.

Notre équipe nationale a remporté lors de cette compétition 1 médaille d’or, 6 médailles d’argent et 2 médailles de bronze et s’est classée parmi les meilleures au classement par équipes.

« World Taekwondo President's Cup – Asia » : Ouzbeks tous les médaillés

Type de médaille

Catégorie de poids

Athlète (équipe nationale d’Ouzbékistan)

Médaille d’or

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Médaille d’argent

-68 kg

Shohjahon Ahmedov

Médaille d’argent

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Médaille d’argent

-87 kg

Yodgor Jo‘raboyev

Médaille d’argent

-62 kg

Diyora Azizova

Médaille d’argent

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Médaille d’argent

+73 kg

Svetlana Saidova

Médaille de bronze

+87 kg

Marat Mavlonov

Médaille de bronze

-57 kg

Madina Mirabzalova

Des points précieux pour le classement olympique

Les excellents résultats obtenus lors de cette compétition au statut de Coupe du Président ont permis aux taekwondoïstes ouzbeks d’engranger des points importants pour les classements mondial et olympique.

Pensez-vous que les jeunes athlètes de cette équipe pourront encore augmenter le nombre de médailles d’or lors des prochains Jeux olympiques et championnats du monde ?

Laissez vos félicitations et vos impressions dans les commentaires, puis partagez immédiatement le succès de notre équipe nationale avec tous les passionnés de sport !

OuzbékistanLahorePakistanWorld Taekwondo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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