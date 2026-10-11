Les taekwondoïstes ouzbeks remportent deux médailles à Paris

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Les taekwondoïstes ouzbeks remportent deux médailles à Paris

Lors du Grand Prix de taekwondo WT qui se déroule à Paris, capitale de la France, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est montée sur le podium avec deux nouvelles médailles. Najmiddin Qosimhojiyev a remporté l'argent et Ozoda Sobirjonova le bronze, défendant dignement l'honneur du pays sur la scène internationale.

Les combats du 10 octobre se sont terminés avec succès pour les athlètes ouzbeks. Les résultats enregistrés dans deux catégories de poids constituent l'une des réalisations importantes de la délégation nationale lors de cette compétition parisienne.

Najmiddin Qosimhojiyev — médaillé du Grand Prix

Engagé dans la catégorie des -68 kg chez les hommes, Najmiddin Qosimhojiyev a réalisé un parcours brillant jusqu'en finale, décrochant finalement la médaille d'argent.

Se classer parmi les médaillés dans des tournois internationaux comme le Grand Prix exige non seulement une maîtrise technique, mais aussi une excellente condition physique, une précision tactique et une stabilité mentale. Le résultat de Qosimhojiyev témoigne de sa compétitivité au niveau mondial.

Ozoda Sobirjonova monte sur le podium

Ozoda Sobirjonova, qui a concouru dans la catégorie des -67 kg chez les femmes, a également apporté une médaille à la délégation ouzbèke. Elle a atteint les demi-finales et a terminé la compétition avec une médaille de bronze.

La place de Sobirjonova parmi les médaillées enrichit davantage les résultats de l'équipe d'Ouzbékistan à Paris. Ce succès est crucial pour renforcer l'expérience internationale de l'athlète et préparer les prochaines échéances.

L'équipe d'Ouzbékistan compte une médaille d'argent et une de bronze

Ainsi, lors des épreuves du 10 octobre au Grand Prix de Paris, les représentants ouzbeks ont remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze.

Les performances de Najmiddin Qosimhojiyev et Ozoda Sobirjonova illustrent une fois de plus la présence du taekwondo ouzbek sur la scène internationale. Alors que la compétition se poursuit, les fans suivent avec grand intérêt les prochaines prestations de l'équipe nationale.

Plus important encore, les médailles remportées dans des tournois aussi prestigieux apportent aux athlètes une nouvelle expérience, démontrent le potentiel de l'équipe dans la compétition internationale et renforcent la confiance pour les départs futurs.

Najmiddin QosimhojiyevOzoda SobirjonovaGrand Prix de ParisTaekwondoÉquipe d'Ouzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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