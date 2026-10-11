Suivez le match entre Liverpool et Manchester City avec nous

90+4 Chris Kavanagh siffle la fin du match. Liverpool s'incline à domicile face à Manchester City.

90+4 Elliot Anderson (Manchester City) décoche une frappe lourde de loin, mais le ballon passe tout près du poteau droit.

90+3 Rayan Cherki (Manchester City) a joué le corner en retrait au lieu de centrer dans la surface.

90+3 Rayan Cherki a reçu une passe précise dans la surface et a immédiatement tiré au but, mais un défenseur a contré. Manchester City va maintenant obtenir un corner.

90+2 Le milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister a commis une faute sur son adversaire, mais l'arbitre s'est abstenu de le sanctionner.

90+1 Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a écopé d'un carton jaune de la part de l'arbitre.

90+1 3 minutes de temps additionnel en seconde période.

89 Le joueur de Manchester City Rayan Cherki frappe de l'extérieur de la surface, mais les défenseurs bloquent.

89 Ayyoub Bouaddi récupère le ballon repoussé et frappe de loin. Cependant, sa frappe n'est pas cadrée et passe à côté du poteau droit.

89 Rayan Cherki frappe de loin, mais les défenseurs de Liverpool bloquent le tir.

89 Le milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister est averti par l'arbitre Chris Kavanagh pour une faute grossière.

88 Changement pour Liverpool : Federico Chiesa remplace Bradley Barcola.

88 Changement pour Liverpool. Jérémy Jacquet quitte le terrain, remplacé par Joe Gomez.

87 Alexis Mac Allister a tiré le coup franc, mais Gianluigi Donnarumma a détourné son tir et a sauvé son équipe.

86 Ayyoub Bouaddi écope d'un carton jaune pour une faute.

85 Le joueur de Liverpool Trey Nyoni a été averti par l'arbitre Chris Kavanagh pour une faute.

84 L'arbitre a sifflé et le jeu a été interrompu en raison d'une faute grossière du joueur de Liverpool Jérémy Jacquet sur son adversaire.

82 Les joueurs de Manchester City s'échangent de courtes passes.

80 Changement pour Manchester City : Ayyoub Bouaddi remplace Enzo Fernández.

80 Changement pour Manchester City : Erling Haaland quitte le terrain, remplacé par Allan Elias.

78 Après une superbe passe de Josko Gvardiol, Rayan Cherki envoie le ballon au fond des filets depuis la surface.

77 Selon les statistiques, les équipes ont décoché un total de 22 tirs jusqu'à présent : Liverpool 12 et Manchester City 10.

76 Antoine Semenyo a commis une faute avec Manchester City. L'arbitre central Chris Kavanagh a arrêté le jeu et contrôlé la situation.

75 Changement pour Liverpool : Rio Ngumoha remplace Lewis Koumas.

75 Changement pour Liverpool : Ronald Araujo quitte le terrain, remplacé par Jeremie Frimpong.

74 Josko Gvardiol reçoit une superbe passe dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus de la barre transversale.

73 Alexis Mac Allister tire le corner, mais Gianluigi Donnarumma capte le ballon et écarte le danger.

73 Trey Nyoni centre depuis l'extérieur de la surface pour trouver ses coéquipiers, mais les défenseurs éagagent le danger. Liverpool va obtenir un corner.

72 La frappe d'Elliot Anderson vers le but de Manchester City n'est pas cadrée, le ballon passe largement à côté du poteau.

72 Enzo Fernández tire le corner, mais le ballon ne trouve aucun de ses coéquipiers. Les défenseurs de Liverpool éécartent le danger sans problème.

71 Jérémy Doku a tenté de servir ses coéquipiers depuis l'extérieur de la surface, mais la défense de Liverpool a écarté le danger. Manchester City va obtenir un corner.

70 Manchester City contrôle actuellement le ballon et enchaîne les passes précises entre joueurs.

66 Changement pour Manchester City : Nico O'Reilly quitte le terrain, remplacé par Josko Gvardiol.

66 Changement pour Liverpool : Florian Wirtz quitte le terrain, remplacé par Trey Nyoni.

65 Erling Haaland a bien suivi, a été le premier sur le ballon repoussé dans la surface et a placé une frappe précise dans le coin gauche.

65 La frappe de Jérémy Doku depuis l'intérieur de la surface est courageusement bloquée par un défenseur.

62 Ryan Gravenberch a commis une grossière erreur avec Liverpool. Ayant reçu un deuxième carton jaune, il a été expulsé.

62 Ryan Gravenberch (Liverpool) tente sa chance de loin, mais Gianluigi Donnarumma est bien placé et capte le ballon.

62 Jérémy Doku a tenté de servir un coéquipier dans la surface, mais Alisson est sorti de sa but pour éloigner le danger.

60 Superbe occasion ! Erling Haaland récupère le ballon dans la surface et se met en position de frappe. Cependant, sa tentative n'est pas cadrée et passe à côté du poteau.

59 Alexis Mac Allister reprend bien un coup de pied arrêté de Liverpool, mais sa tentative passe largement au-dessus du poteau droit.

59 Jérémy Doku commet une faute avec un tacle rugueux sur son adversaire. Liverpool va tirer un coup franc depuis une position dangereuse.

59 Le joueur de Liverpool Florian Wirtz a tiré le coup franc, mais les défenseurs de Manchester City ont dégagé le ballon vers le milieu de terrain.

58 Nico O'Reilly (Manchester City) a reçu un carton jaune de l'arbitre Chris Kavanagh pour un tacle dangereux. C'était une décision juste.

57 Erling Haaland (Manchester City) commet une faute grossière en taclant, et l'arbitre Chris Kavanagh siffle l'infraction.

57 Nico O'Reilly (Manchester City) adresse une passe imprécise qui ne trouve pas ses coéquipiers.

56 Changement pour Manchester City : Iliman Ndiaye quitte le terrain, remplacé par Jérémy Doku.

55 Florian Wirtz contrôle le ballon, élimine son vis-à-vis et décoche une frappe de mi-distance. Cependant, son tir passe juste à côté du poteau droit.

54 L'attaquant de Liverpool Lewis Koumas s'est retrouvé dans le dos des défenseurs, mais l'arbitre a arrêté le jeu pour un hors-jeu.

53 Le joueur de Liverpool Florian Wirtz s'est engagé de manière très violente dans un duel pour le ballon, et l'arbitre Chris Kavanagh a arrêté le jeu pour siffler un coup franc.

52 Le joueur de Manchester City Enzo Fernandez a adressé un centre dans la surface, mais le ballon est sorti derrière le but. Le gardien de Liverpool va relancer par un six mètres.

52 Enzo Fernández (Manchester City) décide de jouer le corner court au lieu de centrer dans la surface.

52 Manchester City a tiré un corner. Après une tentative de dribble d'Enzo Fernández, les défenseurs de Liverpool ont éloigné le ballon de la zone dangereuse.

51 Enzo Fernandez (Manchester City) tire un corner imprécis, le sortie de but pour Liverpool va être jouée.

50 Antoine Semenyo (Manchester City) a tenté un centre dans la surface, mais la défense des hôtes a écarté le danger.

50 Florian Wirtz a pénétré dans la surface de réparation avec Liverpool, mais Gianluigi Donnarumma est sorti à temps de ses buts pour écarter le danger.

49 Alexis Mac Allister a bien reçu un ballon avec Liverpool et a tiré depuis l'extérieur de la surface. Le passé est frôlé par le poteau droit.

49 Ryan Gravenberch tente sa chance de loin, mais Gianluigi Donnarumma est vigilant et capte le ballon.

48 Lewis Koumas contrôle le ballon dans la surface de réparation et décoche une frappe dans la lucarne. Gianluigi Donnarumma réalise une superbe parade pour sauver son équipe d'un but tout fait.

47 Le milieu de terrain de Liverpool Ryan Gravenberch écope d'un carton jaune, le jeu est temporairement arrêté.

46 La pause est terminée et la seconde période reprend.

45+1 L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires.

45+1 Florian Wirtz a tenté sa chance de l'extérieur de la surface avec Liverpool, mais son tir a été bloqué par les défenseurs.

45+1 Milos Kerkez envoie un centre dans la surface, mais le gardien Gianluigi Donnarumma s'empare tranquillement du ballon.

45 1 minute de temps additionnel en première période.

44 Rayan Cherki (Manchester City) a rapidement joué le corner par une passe courte.

44 Antoine Semenyo contrôle superbement et frappe de l'extérieur de la surface, mais un défenseur contrarie le tir. Manchester City va poursuivre avec un corner.

42 Elliot Anderson adresse une passe dans la surface de Manchester City, mais Alisson intervient à temps pour écarter le danger.

41 Chris Kavanagh siffle. Erling Haaland commet une faute pour jeu dangereux.

40 Antoine Semenyo a reçu le ballon avec Manchester City, a vu le gardien avancer et a tiré de loin, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre transversale.

39 Le milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister a commis une très grossière intervention sur son adversaire, et l'arbitre Chris Kavanagh a sifflé une faute.

38 L'attaquant de Manchester City Rayan Cherki a contrôlé le ballon dans la surface et a tiré, mais sa frappe est largement passée à côté.

36 L'arbitre siffle un coup franc après une faute d'Iliman Ndiaye de Manchester City sur un adversaire.

35 Elliot Anderson commet une faute grossière pour Manchester City. L'arbitre siffle et arrête le jeu.

35 Enzo Fernandez décoche une frappe de loin vers le but de Manchester City, mais le gardien repousse et écarte le danger.

34 Le joueur de Liverpool Lewis Koumas commet une faute, l'arbitre Chris Kavanagh siffle et arrête le jeu.

33 Le joueur de Liverpool Victor Muñoz décoche une frappe dangereuse, mais Gianluigi Donnarumma est bien placé et repousse le ballon.

32 L'arbitre central Chris Kavanagh siffle. Coup franc accordé pour une faute offensive du joueur de Liverpool, Lewis Koumas.

32 Florian Wirtz a mal tiré le corner pour Liverpool, le ballon n'est pas entré dans la surface.

31 Florian Wirtz a envoyé un corner dangereux dans la surface de réparation pour Liverpool, mais les défenseurs ont dégagé le ballon. Liverpool aura une nouvelle occasion sur corner.

31 Le joueur de Liverpool Víctor Muñoz a eu une belle occasion dans la surface, mais sa frappe est passée tout près du poteau droit. C'était une action vraiment dangereuse.

29 Enzo Fernández est signalé hors-jeu, l'arbitre arrête le jeu après que l'assistant a levé son drapeau.

28 Possession dans le match : Liverpool 48% - 52% Manchester City.

26 Le joueur de Liverpool Lewis Koumas commet une faute, l'arbitre siffle.

25 Bradley Barcola avance grâce à un exploit individuel, mais les défenseurs adverses lui bloquent le passage.

25 Le joueur de Liverpool Florian Wirtz a commis une faute grossière, et l'arbitre central Chris Kavanagh n'a pas laissé passer cette action.

23 Nico O'Reilly adresse un centre dangereux dans la surface, mais le défenseur de Liverpool intervient en premier et écarte le danger.

22 Le joueur de Liverpool Lewis Koumas a commis une faute grossière pour récupérer le ballon. L'arbitre Chris Kavanagh, bien placé, lui a adressé un carton jaune.

20 Florian Wirtz a tiré un corner pour Liverpool, mais Gianluigi Donnarumma a bien lu la situation et s'est emparé du ballon.

20 Bradley Barcola a foncée vers le but de Liverpool, mais le défenseur est revenu à temps pour écarter le ballon en touche. Liverpool va jouer un corner.

19 Enzo Fernandez a tiré un corner pour Manchester City et a envoyé le ballon dans la surface, mais les défenseurs de Liverpool ont bien veillé à l'écarter.

17 Le joueur de Liverpool Victor Muñoz a touché le ballon de la main.

16 Jeu arrêté, Antoine Semenyo (Manchester City) a touché le ballon de la main.

15 Antoine Semenyo élimine un adversaire avec Manchester City, mais ne parvient pas à transmettre à ses coéquipiers.

13 Florian Wirtz a tenté de passer à un coéquipier de Liverpool, mais le défenseur a bien bloqué.

12 Ruben Dias fait faute, l'arbitre Chris Kavanagh a bien vu l'action et siffle la faute.

11 Le joueur de Liverpool Florian Wirtz commet une faute. L'arbitre Chris Kavanagh siffle et arrête le jeu.

11 Florian Wirtz tire le corner et centre dans la surface, mais les défenseurs de Manchester City veillent et écartent le danger.

9 Bradley Barcola a tenté une passe dangereuse depuis l'angle de la surface, mais les défenseurs ont dégagé le ballon pour écarter le danger. Liverpool obtient un corner.

9 Liverpool a centré sur coup franc, mais les défenseurs ont facilement repoussé le ballon.

8 Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo n'a laissé aucune option à l'arbitre que de lui donner un carton jaune.

8 Le joueur de Manchester City Marc Guéhi a commis une faute sur son adversaire, et l'arbitre Chris Kavanagh a sifflé, accordant un coup franc en faveur de Liverpool.

6 Le joueur de Manchester City Iliman Ndiaye commet une faute grossière et l'arbitre siffle.

6 Chris Kavanagh siffle une faute du joueur de Liverpool Víctor Muñoz pour un engagement trop violent dans la lutte pour le ballon.

5 Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a voulu transmettre à ses coéquipiers, mais a trop appuyé sa passe, ce qui a anéanti le danger.

3 Après une frappe de l'joueur de Liverpool Víctor Muñoz depuis la surface de réparation, le défenseur a sauvé le ballon sur la ligne de but.

1 Le joueur de Manchester City Elliot Anderson commet une faute sur l'adversaire, l'arbitre Chris Kavanagh arrête le jeu.

1 Le match entre Liverpool et Manchester City a commencé. Suivons le match ensemble.

22:18 Le match a commencé. Ce sont les visiteurs, Manchester City, qui ont donné le coup d'envoi.

22:18 Chris Kavanagh sera l'arbitre principal du match d'aujourd'hui.

22:18 Les compositions de départ des équipes sont connues, vous pouvez les consulter dans la section des détails du match.