La phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA pour la saison 2026/27 est terminée. Alors que certaines équipes célèbrent leur promotion dans la division supérieure, d'autres devront disputer des barrages décisifs pour rester en Ligue A. La Turquie et la République tchèque font partie des équipes officiellement reléguées de l'élite.

Quatre équipes promues en Ligue A

À l'issue de la phase de groupes, la Suisse, l'Irlande du Nord, l'Autriche et la Suède ont terminé premières de leurs groupes respectifs, obtenant ainsi une promotion directe en Ligue A.

Elles remplaceront les équipes reléguées de la division supérieure la saison prochaine. Ces quatre nations auront ainsi l'opportunité de se mesurer aux meilleures équipes nationales du football européen.

La Turquie et la République tchèque quittent la Ligue A

La situation la plus difficile en Ligue A concerne la Turquie et la République tchèque. Leur relégation en division inférieure est désormais actée.

Le sort des quatre autres places se jouera lors des barrages. Huit équipes s'affronteront pour ces billets :

Les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe en Ligue A avec les moins bons résultats : le Danemark et la Croatie ;

Les meilleures équipes ayant terminé quatrièmes en Ligue A : la Serbie et le Pays de Galles ;

Les deuxièmes de groupe de la Ligue B : la Slovénie, la Hongrie, l'Irlande et la Bosnie-Herzégovine.

Ainsi, pour ces huit équipes, chaque but et chaque erreur auront une importance capitale. Les vainqueurs conserveront leur place en Ligue A, tandis que les perdants seront relégués.

Quand aura lieu le tirage au sort des barrages ?

Les affiches des matchs décisifs seront déterminées lors du tirage au sort qui se tiendra le vendredi 20 novembre.

Les matchs aller des barrages auront lieu du 25 au 27 mars 2027, et les matchs retour du 28 au 30 mars.

Le champion en titre : le Portugal

Rappelons que le Portugal est le tenant du titre de la Ligue des Nations. Lors de la finale de la saison dernière, les Portugais ont fait match nul 2-2 contre l'Espagne dans le temps réglementaire, avant de s'imposer 5-3 aux tirs au but.

Les résultats de la Ligue des Nations sont également liés au processus de qualification pour l'Euro 2028. Par conséquent, les classements sont cruciaux non seulement pour le destin des divisions, mais aussi pour les perspectives internationales futures des équipes.

Désormais, toute l'attention se tourne vers le tirage au sort du 20 novembre. Des équipes fortes comme le Danemark et la Croatie lutteront pour rester en Ligue A, tandis que la Serbie, le Pays de Galles et d'autres tenteront de décrocher leur montée dans l'élite.