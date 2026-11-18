L'équipe nationale d'Argentine a prouvé une fois de plus qu'elle s'adapte progressivement à jouer sans Lionel Messi. Après la défaite 1-2 lors du dernier match contre l'Uruguay, les hommes de Lionel Scaloni ont accueilli le Costa Rica dans un match amical et ont offert un véritable festival de buts, s'imposant sur le score de 7-0 une victoire écrasante.

Buts rapides et domination en première mi-temps

Dès les premières minutes, les Argentins ont pris le contrôle total du terrain. Le résultat ne s'est pas fait attendre :

Ouverture du score : À la 8e minute, sur une passe d'Enzo Fernández, Nico Paz a ouvert le score.

Doublé d'Álvarez : À la 35e minute, Julián Álvarez a consolidé l'avantage et a récidivé peu après, à la 43e minute.

Doublé de Paz : À la 39e minute, Nico Paz a de nouveau trouvé le chemin des filets, portant le score à 4-0 avant la pause.

Large score en seconde période et vitalité des jeunes

Après la pause, le match à sens unique s'est poursuivi. Le jeune talent entré en jeu, Franco Mastantuono a porté le score à 5-0 dès la 48e minute. À la 78e minute, l'expérimenté Alexis Mac Allister a marqué un nouveau but, et en fin de match, à la 89e minute, Mastantuono a signé son doublé pour clore le score.