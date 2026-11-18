L'Argentine écrase le Costa Rica 7-0 : comment joue l'équipe sans Messi ?
L'équipe nationale d'Argentine a prouvé une fois de plus qu'elle s'adapte progressivement à jouer sans Lionel Messi. Après la défaite 1-2 lors du dernier match contre l'Uruguay, les hommes de Lionel Scaloni ont accueilli le Costa Rica dans un match amical et ont offert un véritable festival de buts, s'imposant sur le score de 7-0 une victoire écrasante.
Buts rapides et domination en première mi-temps
Dès les premières minutes, les Argentins ont pris le contrôle total du terrain. Le résultat ne s'est pas fait attendre :
Ouverture du score : À la 8e minute, sur une passe d'Enzo Fernández, Nico Paz a ouvert le score.
Doublé d'Álvarez : À la 35e minute, Julián Álvarez a consolidé l'avantage et a récidivé peu après, à la 43e minute.
Doublé de Paz : À la 39e minute, Nico Paz a de nouveau trouvé le chemin des filets, portant le score à 4-0 avant la pause.
Large score en seconde période et vitalité des jeunes
Après la pause, le match à sens unique s'est poursuivi. Le jeune talent entré en jeu, Franco Mastantuono a porté le score à 5-0 dès la 48e minute. À la 78e minute, l'expérimenté Alexis Mac Allister a marqué un nouveau but, et en fin de match, à la 89e minute, Mastantuono a signé son doublé pour clore le score.
Participants au match
Statistiques et résultat
Hôtes
Argentine — 7 buts
Visiteurs
Costa Rica — 0 but
Principaux acteurs
Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2), Alexis Mac Allister (1)
Compositions
Lors de ce match amical, le staff technique a testé plusieurs jeunes joueurs aux côtés de l'équipe type :
Argentine : Emiliano Martínez, Lisandro Martínez (Trujillo, 61e), Vega (Tagliafico, 61e), Giay (Flaco López, 46e), Medina (Anselmino, 71e), Enzo Fernández (Almada, 55e), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez (Montiel, 46e), Nico Paz (Mastantuono, 46e), Prestianni (Giuliano Simeone, 71e).
Costa Rica : Sequeira, Salazar (John Ruiz, 47e), Taylor, Juan Pablo Vargas, Calvo, Kenel Michel (Alcocer, 46e), Soto (Douglas López, 46e), Josimar Méndez (Kenay Myrie, 55e), Carlos Mora (Joseph Mora, 68e), Celso Borges (Gabriel Leyva, 68e), Manfred Ugalde (Alvarado Morera, 77e).
Selon vous, quelles sont les chances de l'Argentine dans les prochaines compétitions officielles sans Lionel Messi ? Donnez votre avis dans les commentaires !
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…