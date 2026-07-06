Les boxeurs ouzbeks U19 montent sur le ring demain

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Les boxeurs ouzbeks U19 montent sur le ring demain

Le championnat d'Asie de boxe se poursuit à Jakarta, en Indonésie. Demain, les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan U19 débuteront également leur participation à la compétition.

Deux de nos jeunes boxeurs monteront sur le ring lors de cette première journée.

Ukimov affrontera un représentant du Japon

Dans la catégorie des -60 kg, Muhammadrizo Ukimov sera opposé au boxeur japonais Rio Matsumoto.

Ce combat est prévu à 11h30, heure de Tachkent.

Shokirjonov attendu par un représentant du Kazakhstan

Dans la catégorie des -65 kg, Ibrohim Shokirjonov montera sur le ring face au Kazakh Akjurek Kalabay.

Le combat est programmé à 16h00, heure de Tachkent.

Programme des combats de demain

-60 kg : Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Japon), 11h30.

-65 kg : Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Kazakhstan), 16h00.

Le programme de demain débutera à 10h00, heure de Tachkent.

C'est ce qu'a annoncé la Fédération de boxe d'Ouzbékistan. Tous les regards sont désormais tournés vers nos jeunes boxeurs — nous leur souhaitons un succès pour leurs premiers pas sur le ring de Jakarta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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