Les boxeurs ouzbeks U19 débutent les championnats d'Asie par une victoire

Les championnats d'Asie de boxe U19 et U23 se poursuivent à Jakarta, en Indonésie.

Aujourd'hui, les représentants de l'équipe nationale ouzbèke U19 ont disputé leurs premiers combats. Si Muhammadrizo Ukimov a remporté une victoire convaincante, Ibrohim Shokirjonov a été éliminé de la compétition.

Ukimov ne laisse aucune chance au représentant japonais

Dans la catégorie des -60 kg, Muhammadrizo Ukimov est monté sur le ring face au boxeur japonais Rio Matsumoto.

Tout au long du combat, notre compatriote a dominé son adversaire, s'imposant sur décision unanime des juges avec un score de 5:0.

Ainsi, Ukimov se qualifie pour le tour suivant des championnats d'Asie.

Shokirjonov battu par le représentant du Kazakhstan

Dans la catégorie des -65 kg, Ibrohim Shokirjonov a affronté le Kazakh Akjurek Kalabay.

À l'issue d'un combat acharné, les juges ont donné l'avantage au représentant du Kazakhstan. Shokirjonov s'incline 0:5 et met fin à sa participation au tournoi.

Résultat du jour : une victoire et une défaite

Les résultats de l'équipe nationale ouzbèke U19 aujourd'hui :

Muhammadrizo Ukimov — victoire, 5:0 ;

Ibrohim Shokirjonov — défaite, 0:5.

C'est ce qu'a rapporté la Fédération de boxe d'Ouzbékistan. De nouvelles victoires sont attendues de la part de nos boxeurs lors des prochains combats sur le ring de Jakarta.