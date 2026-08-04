Ro‘ziqul Berdiyev a stoppé le retour de « Nasaf » : quelle est la force du club ?

Lors de la 15e journée de la Super League, « Nasaf » a battu l’OKMK 2-1 à l’extérieur et pris trois points précieux dans la course aux premières places. Après la victoire, l’entraîneur de Qarshi, Ro‘ziqul Berdiyev, a expliqué comment son équipe avait empêché le prochain retour de l’équipe d’Olmaliq.

Cependant, la conférence de presse a révélé un sujet encore plus important que le résultat : dix joueurs ont quitté l’effectif de la saison dernière et le club est peu actif sur le marché des transferts pour des raisons financières. Malgré cela, Berdiyev estime que « Nasaf » peut au moins lutter pour une place sur le podium.

Le retour habituel de l’OKMK n’a pas eu lieu cette fois

La rencontre à Olmaliq a bien commencé pour « Nasaf ». Bobur Abduxoliqov a ouvert le score à la 8e minute, puis Sharof Muhitdinov a doublé l’avantage des visiteurs à la 61e minute.

L’OKMK a relancé le suspense à la 70e minute grâce au but d’Avazbek O‘lmasaliyev. Après cette action, les locaux sont passés à l’offensive avec énergie et ont accentué la pression pour obtenir le match nul.

Ro‘ziqul Berdiyev a justement considéré ces minutes comme la partie la plus difficile de la rencontre.

« Nous n’avons pas permis à l’OKMK de faire son retour aujourd’hui. C’est devenu une habitude chez eux et ils se battent jusqu’au bout ».

Selon l’entraîneur, après la réduction du score à 2-1, « Nasaf » a résisté à la pression et accompli sa mission la plus importante : ne pas laisser l’adversaire inscrire un deuxième but.

L’initiative à l’adversaire, le résultat à « Nasaf »

Berdiyev a reconnu que l’OKMK avait davantage eu l’initiative pendant le match. Après le deuxième but notamment, les joueurs de Qarshi ont réduit leur activité sur le front offensif et concentré leurs efforts sur la conservation du résultat.

« L’initiative était peut-être du côté de l’OKMK pendant le match, mais nous avons défendu de manière organisée ».

Dans cette rencontre, « Nasaf » n’a pas cherché à monopoliser le ballon ni à attaquer en permanence. L’équipe a tenté d’exploiter les espaces laissés par l’adversaire, de lancer rapidement des contre-attaques et de créer une supériorité numérique en défense.

Ce plan a fonctionné en première période. « Nasaf » a non seulement marqué rapidement, mais a aussi lancé plusieurs contre-attaques dangereuses.

En seconde période, la situation a changé :

Phase du match Action de « Nasaf » Première période Défense organisée et contre-attaques rapides Après la 61e minute Préserver l’avantage de deux buts Après le but de l’OKMK Défendre plus bas et résister à la pression Dernières minutes Contrôler le résultat

Berdiyev n’a pas caché son insatisfaction lorsque son équipe a complètement abandonné l’initiative à l’adversaire alors qu’elle menait 2-0. Selon lui, cette situation aurait pu avoir des conséquences encore plus graves pour « Nasaf ».

Ne’matov, le héros discret de la victoire

Le gardien Abduvohid Ne’matov a joué un rôle particulier dans la victoire de « Nasaf » à l’extérieur. Berdiyev a souligné qu’il avait repoussé plusieurs situations dangereuses au cours des deux périodes.

« Ne’matov a une nouvelle fois montré qu’il était un gardien expérimenté. Il a repoussé deux situations dangereuses en première période, et également en seconde ».

Sur l’action du seul but de l’OKMK, Ne’matov avait d’abord réussi à repousser le premier tir. Mais les défenseurs de « Nasaf » n’ont pas suffisamment contrôlé Avazbek O‘lmasaliyev, qui a repris le ballon repoussé pour marquer.

D’après les propos de Berdiyev, les arrêts de Ne’matov n’ont pas seulement préservé le score : ils ont aussi permis à « Nasaf » de poursuivre son plan tactique.

Si le gardien avait encaissé un but dans les premières minutes, les joueurs de Qarshi auraient dû consacrer davantage d’énergie à égaliser plutôt qu’à défendre. Le scénario du match aurait alors pu être totalement différent.

Dix joueurs ont quitté l’effectif de la saison dernière

Le moment le plus marquant de la conférence de presse a été la réponse à une question sur les moyens financiers et la politique de transferts de « Nasaf ».

Ro‘ziqul Berdiyev a clairement indiqué que l’inactivité du club sur le marché des transferts n’était pas due au hasard.

« Nos moyens financiers ne sont pas extraordinaires. Vous le voyez vous-mêmes : nous ne sommes pas actifs pendant le mercato, et il y a une raison à cela ».

L’entraîneur a indiqué que dix joueurs de qualité avaient quitté l’équipe depuis la saison dernière. Ils ont principalement été remplacés par de jeunes joueurs.

Cela impose deux missions au staff technique :

préserver le niveau des résultats collectifs ;

amener rapidement les jeunes joueurs au niveau de l’équipe première.

En mai, Berdiyev avait déjà souligné la nécessité de renforcer l’effectif. Il avait déclaré que l’équipe rencontrerait de nouvelles difficultés si de nouveaux joueurs n’étaient pas recrutés avant la deuxième partie de la saison. Il avait alors estimé que « Nasaf » avait besoin de trois ou quatre joueurs de haut niveau.

Malgré les contraintes financières, les joueurs se battent

Pour Berdiyev, la valeur de la victoire contre l’OKMK ne se mesure pas uniquement aux trois points au classement.

Selon lui, dans un contexte de moyens limités et d’effectif profondément remanié, le fait que les joueurs donnent tout sur le terrain mérite une reconnaissance particulière.

« Malgré tout, les garçons jouent de toutes leurs forces sur le terrain. Nous en sommes deux fois plus heureux ».

Cette déclaration montre le principal atout de « Nasaf » cette saison. L’équipe ne dispose peut-être pas d’un banc aussi fourni que ses adversaires ni d’un budget de transferts important. Mais elle a conservé une défense organisée, une discipline collective et la capacité à se battre pour le résultat.

Le match contre l’OKMK en a été un exemple frappant : les locaux ont davantage attaqué, mais « Nasaf » s’est montré plus précis et plus patient dans les moments décisifs.

Le titre n’est pas l’objectif réel, une place sur le podium oui

Berdiyev n’a pas surestimé les chances de « Nasaf » de remporter le titre. Il considère que « Pakhtakor » et « Neftchi » sont plus forts que les autres clubs en termes d’effectif et de potentiel global.

Cela ne signifie toutefois pas que « Nasaf » renonce à lutter pour les premières places.

« Nous pouvons au moins viser une place sur le podium. Nous en avons les moyens ».

La victoire à Olmaliq a rendu cet objectif encore plus réaliste. « Nasaf » a battu un concurrent direct à l’extérieur et réduit l’écart avec les premières places.

L’essentiel est que l’équipe a montré qu’elle pouvait obtenir un résultat même dans les matches disputés sous forte pression. Ces rencontres sont précisément celles qui peuvent être décisives dans la course au podium.

Renforcer l’effectif avant la Ligue des champions AFC 2

En plus du championnat national, « Nasaf » participera à la Ligue des champions AFC 2. Cette compétition internationale exige un effectif étoffé en raison du calendrier chargé, des longs déplacements et du niveau élevé des adversaires.

Berdiyev a annoncé que de nouveaux joueurs étaient ciblés pour certains postes. L’entraîneur espère qu’ils apporteront une contribution concrète à l’équipe.

Pour « Nasaf », les critères importants lors d’un recrutement ne sont pas le nom du joueur, mais les éléments suivants :

s’adapter rapidement au style de l’équipe ;

pouvoir jouer à plusieurs postes ;

être performant à la fois en championnat national et en compétition asiatique ;

apporter de l’expérience au jeune effectif ;

correspondre aux moyens financiers du club.

Si aucun nouveau joueur n’arrive, la charge de travail des titulaires pourrait augmenter. Cela accroîtrait le risque de blessures et de fatigue physique dans la phase décisive de la saison.

La victoire à Olmaliq vaut plus que trois simples points

En battant l’OKMK, « Nasaf » a obtenu plusieurs résultats importants en même temps.

L’équipe a remporté à l’extérieur son duel contre un adversaire solide, résisté à la pression après avoir mené de deux buts, empêché le retour de l’OKMK et relancé sa course aux premières places.

Mais le plus important est ailleurs : un effectif largement renouvelé et aux moyens financiers limités a montré qu’il pouvait obtenir de grands résultats grâce à la discipline et au jeu collectif.

La question principale est désormais de savoir si « Nasaf » pourra maintenir ce football exigeant et discipliné pendant toute la saison. La victoire contre l’OKMK a ouvert la voie vers une place sur le podium, mais de nombreux défis attendent encore l’équipe en championnat national et sur la scène asiatique.

Pensez-vous qu’avec son effectif actuel, « Nasaf » peut terminer dans le top 3 de la Super League ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !