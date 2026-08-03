« Nasaf » bat OKMK à Olmaliq : le classement se resserre encore !

Lors de la 15e journée de la Super League, « Nasaf » a remporté une précieuse victoire à l’extérieur. L’équipe de Qarshi a battu OKMK 2-1, portant son total à 24 points et remontant à la 6e place du classement.

Le but rapide de Bobur Abduxoliqov a changé le scénario du match, tandis que Sharof Muhitdinov a consolidé l’avantage en seconde période. Les locaux ont relancé le suspense grâce à Avazbek O‘lmasaliyev, mais les « dragons » ont conservé leur avance dans les dernières minutes.

Huit minutes ont suffi à Abduxoliqov

Le match à Olmaliq a commencé presque idéalement pour « Nasaf ». À la 8e minute, Bobur Abduxoliqov a marqué dans le but adverse et donné l’avantage à son équipe : 0-1.

Après ce but précoce, OKMK a dû se projeter davantage pour égaliser. « Nasaf » a conservé son organisation défensive et tenté d’exploiter les espaces laissés par son adversaire.

L’efficacité d’Abduxoliqov n’est pas due au hasard. En juillet, il avait également inscrit deux buts contre « Bunyodkor » lors d’un match remporté 3-1.

Muhitdinov porte l’avance à deux buts

La première période s’est achevée sur un avantage minimal de « Nasaf ». Malgré la pression accrue d’OKMK après la pause, ce sont encore les visiteurs qui ont marqué.

À la 61e minute, Sharof Muhitdinov a porté le score à 2-0. Ce but a permis à « Nasaf » de poursuivre la rencontre dans un scénario encore plus favorable.

Muhitdinov s’était également montré décisif en coupe cette saison : il avait marqué contre « Havoqand » et « Sho‘rtan ».

O‘lmasaliyev relance le suspense

Malgré les deux buts de retard, OKMK n’a pas renoncé. À la 70e minute, Avazbek O‘lmasaliyev a inscrit l’unique but des locaux, réduisant l’écart à 1-2.

Dans le dernier quart d’heure, le club d’Olmaliq a tenté d’intensifier la pression pour égaliser. Toutefois, la défense de « Nasaf », dirigée par Abduvohid Ne’matov, a résisté dans les moments décisifs.

Buts du match :

Minute Joueur Score 8 Bobur Abduxoliqov 0-1 61 Sharof Muhitdinov 0-2 70 Avazbek O‘lmasaliyev 1-2

La victoire rapproche « Nasaf » du haut du classement

Après les trois points remportés à Olmaliq, l’équipe de Ro‘ziqul Berdiyev compte désormais 24 points. « Nasaf » est remonté à la 6e place et reste dans la course aux premières positions.

OKMK occupe pour sa part la 4e place avec 25 points. L’écart entre les deux équipes n’est donc plus que d’un point.

Équipe Points Position OKMK 25 4 « Nasaf » 24 6

Le match OKMK – « Nasaf », comptant pour la 15e journée, était programmé le 3 août.

L’équipe de Berdiyev accélère au moment important

« Nasaf » a commencé à améliorer ses résultats durant la phase de juillet de la saison. L’équipe s’est imposée 3-1 sur le terrain de « Bunyodkor », avant de faire match nul contre « Mash’al ».

Face à OKMK, l’équipe de Qarshi a démontré deux qualités essentielles :

savoir exploiter rapidement les occasions ;

préserver le résultat lorsque la pression adverse s’intensifie.

Les buts d’Abduxoliqov et de Muhitdinov ont notamment montré que plusieurs joueurs de la ligne offensive pouvaient faire la différence.

Le onze de départ de « Nasaf »

Ro‘ziqul Berdiyev a débuté la rencontre avec la composition suivante :

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov et Quvonchbek Xushvaqtov.

En seconde période, Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov et Akrom Komilov sont entrés en jeu.

Du côté d’OKMK, Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov et Siyavash Haqnazariy ont joué.

Une victoire bouleverse la situation au classement

Si OKMK s’était imposé à domicile, il aurait pu compter quatre points d’avance sur « Nasaf ». Mais la victoire 2-1 de l’équipe de Qarshi a encore resserré la lutte dans le haut du tableau.

Désormais, un seul point sépare « Nasaf » de la 4e place. Dans la deuxième partie de la saison, chaque journée peut entraîner des changements de plusieurs positions au classement.

À Olmaliq, la différence décisive a été faite par l’efficacité de « Nasaf » : les visiteurs ont marqué deux fois dans les moments importants et ont ramené les trois points à Qarshi malgré la pression tardive des locaux.

Selon vous, « Nasaf » peut-il encore rejoindre la course au titre d’ici la fin de la saison ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !