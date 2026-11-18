L'ancien champion de l'UFC Ilia Topuria a annoncé que son objectif principal dans l'octogone est d'obtenir une revanche contre le champion en titre Justin Gaethje. Cependant, si ce combat ne se concrétise pas, il envisage le combattant britannique Paddy Pimblett comme option de secours.

« Sarukyan, tout comme les autres, veut m'affronter »

The Independent selon le rapport du média, Topuria a exprimé ouvertement sa position sur le futur affrontement avec le champion et sur ses rivaux dans la division :

« Mon objectif est, bien sûr, d'obtenir une revanche contre Justin Gaethje. Je ne sais pas comment ni quand cela arrivera, mais c'est mon but. Si, pour une raison quelconque, le combat contre Justin ne peut être organisé, je voudrais affronter Paddy Pimblett. Ce combat m'intéresse beaucoup. Je pense que Justin ne veut pas m'affronter. Sarukyan, lui, le veut, tout le monde le veut. Si j'étais à la place de Paddy ou de quelqu'un d'autre, je choisirais aussi ce combat. » — Ilia Topuria

Prochains adversaires potentiels d'Ilia Topuria