Ilia Topuria évoque son désir de revanche et son plan pour affronter Paddy Pimblett
L'ancien champion de l'UFC Ilia Topuria a annoncé que son objectif principal dans l'octogone est d'obtenir une revanche contre le champion en titre Justin Gaethje. Cependant, si ce combat ne se concrétise pas, il envisage le combattant britannique Paddy Pimblett comme option de secours.
« Sarukyan, tout comme les autres, veut m'affronter »
The Independent selon le rapport du média, Topuria a exprimé ouvertement sa position sur le futur affrontement avec le champion et sur ses rivaux dans la division :
« Mon objectif est, bien sûr, d'obtenir une revanche contre Justin Gaethje. Je ne sais pas comment ni quand cela arrivera, mais c'est mon but. Si, pour une raison quelconque, le combat contre Justin ne peut être organisé, je voudrais affronter Paddy Pimblett. Ce combat m'intéresse beaucoup.
Je pense que Justin ne veut pas m'affronter. Sarukyan, lui, le veut, tout le monde le veut. Si j'étais à la place de Paddy ou de quelqu'un d'autre, je choisirais aussi ce combat. »
— Ilia Topuria
Prochains adversaires potentiels d'Ilia Topuria
Combattant candidat
Statut / Situation
Position de Topuria
Justin Gaethje
Champion UFC en titre
Objectif principal (premier choix pour la revanche)
Paddy Pimblett
Prétendant populaire
Option de secours (le duel le plus intéressant si le combat contre Gaethje échoue)
Arman Tsarukyan
Prétendant de premier plan
Identifié comme un rival prêt et intéressé par le combat
Quelle sera la prochaine étape ?
Selon l'ancien champion, de nombreux leaders de la division expriment le désir d'entrer dans l'octogone contre lui. Désormais, tout dépend de la décision de la direction de l'UFC et de la réponse du champion Justin Gaethje à la proposition de revanche.
Selon vous, qui devrait être le prochain adversaire d'Ilia Topuria : une revanche pour le titre contre Justin Gaethje ou un choc médiatique contre Paddy Pimblett ?
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