Pluie de KO à Las Vegas : tous les résultats de l’UFC Fight Night 284

Le tournoi UFC Fight Night 284 s’est achevé à Las Vegas, dans l’État américain du Nevada. Sur les 12 combats au programme, 7 se sont terminés avant la limite, offrant un véritable spectacle aux fans.

Grâce à leur talent et leur engagement, 7 combattants ont reçu des primes spéciales de la part des organisateurs.

Le KO terrifiant de Quillan Salkilld et sa demande d’intégrer le Top 5

Lors du combat principal de la soirée, le poids léger australien Quillan Salkilld a affronté son expérimenté adversaire polonais Mateusz Gamrot et l’a soumis dès le premier round par étranglement arrière.

La chronique du combat : Dès le début du combat, Salkilld a déséquilibré Gamrot avec un coup précis du poing gauche. Il a ensuite dominé les échanges au sol pendant près de quatre minutes avant de faire abandonner son adversaire à 4:25 du premier round.

La déclaration du combattant : Après avoir signé sa cinquième victoire à l’UFC dès le premier round, le talent australien de 26 ans a déclaré : « Je suis déjà prêt à affronter n’importe quel adversaire du Top 5 de la division », a-t-il affirmé.

La victoire des vétérans et du représentant de l’ Asie centrale L’expérience de Ferreira :

L’expérience de Ferreira : Lors du co-main event, le vétéran de l’UFC Diego Ferreira, Brésilien de 41 ans, a remporté un combat acharné de trois rounds contre l’Américain Billy Quarantillo par décision unanime des juges (30-27, 30-27, 30-27).

Le KO de Nurgazhay dans les dernières secondes : Le Kazakh Diyar Nurgazhay, chez les mi-lourds, a remporté sa deuxième victoire consécutive à l’UFC. À seulement une seconde de la fin du premier round (4:59) il a battu le Brésilien Bruno Lopes par KO technique.

D’autres combattants, comme Yadier Del Valle, Tye Miller, Jose Montanya, Miles Johns et Juliana Miller, ont également mis fin à leur combat avant la limite.

UFC Fight Night 284 : résultats de tous les combats

Carte principale :

Quillan Salkilld — bat Mateusz Gamrot par soumission sur étranglement arrière (1er round, 4:25) ;

Diego Ferreira — bat Billy Quarantillo par décision des juges (30-27, 30-27, 30-27) ;

Yadier Del Valle — bat Darren Elkins par KO technique (1er round, 0:35) ;

Alexia Thainara — bat Amanda Lemos par décision des juges (30-27, 29-28, 29-28) ;

Tye Miller — bat Billy Goff par KO technique (3e round, 0:15).

Carte préliminaire :

Steven Asplund — bat Guilherme Pat par décision des juges (29-28, 29-28, 29-28) ;

Diyar Nurgazhay — bat Bruno Lopes par KO technique (1er round, 4:59) ;

Jose Montanya — bat Louis Sutherland par soumission (1er round, 1:50) ;

Manoel Sousa — bat Richie Miranda par décision des juges (29-28, 29-28, 29-28) ;

Miles Johns — bat Jannie Vazquez par KO technique (1er round, 3:09) ;

Juliana Miller — bat Ravena Oliveira par soumission sur étranglement arrière (2e round, 1:38) ;

Carol Foro — bat Giovanna Canuto par décision des juges (29-28, 29-28, 29-28).

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