Demain, les compétitions des Championnats du monde juniors de judo débuteront officiellement au complexe sportif « Olympic City » de notre capitale. Avant ce prestigieux tournoi mondial, organisé pour la première fois en Ouzbékistan, la cérémonie de tirage au sort a eu lieu pour les 574 athlètes venus de 78 pays.

Une organisation de haut niveau et la présence de responsables

La cérémonie officielle de tirage au sort a vu la participation du ministre des Sports de la République d'Ouzbékistan, Adham Ikramov, du secrétaire général du Comité national olympique, Oybek Kasimov, du président de la Fédération ouzbèke de judo et vice-président de l'Union asiatique de judo, Azizjon Kamilov, ainsi que de responsables de la Fédération internationale de judo (IJF).

Les officiels ont souligné que toutes les conditions ont été réunies au plus haut niveau pour ces premiers championnats du monde juniors organisés par notre pays, souhaitant bonne chance à tous les participants pour leurs combats acharnés sur le tatami.

Résultats du tirage au sort pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Équipe masculine :

Catégorie de poids Représentant de l'Ouzbékistan Adversaire(s) initial(aux) -60 kg Dilshod Karimov Vainqueur de Raffaele Sodano (Italie) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong) -60 kg Arapbay Daurbayev Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkménistan) -60 kg Muhammadjon Masharipov Vainqueur de Sun Jia Hao (Chine) / Nazar Batirov (Turkménistan) -66 kg Asadbek Misirov Vainqueur de Batirxan Assanaliyev (Espagne) / Rolan Kairgali (Kazakhstan) -66 kg Izzatbek Ro‘zimatov Roman Kuznetsov (Biélorussie) -73 kg Muhriddin Ma’rufov Nikolas Gkinis (Grèce) -73 kg Inoyat Telmanov Vainqueur de Ali Al-Shammari (Koweït) / Konstantinos Saparas (Grèce) -81 kg Kamronbek Qodirov Vainqueur de Mehdi Abbasov (Azerbaïdjan) / Edoardo Russo (Italie) -81 kg Sa’dulla Ravshanov Taichi Okudo (Japon) -90 kg Dilshod Nashirov Aslan Kotsoyev (Azerbaïdjan) -90 kg Behruzbek Rustamboyev Mohammad Almazaydeh (Jordanie) -90 kg Inomjon Bahodirov Nikolas Zadvinskiy (USA) -100 kg Muhammadali Sa’dullayev Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolie) -100 kg Muhammadobid Mahmarayimov Tomoya Takeshita (Japon) +100 kg Fazliddin Rafiqov Vainqueur de Oleg Fesenko (Ukraine) / Stefan Kovinich (Monténégro) +100 kg Alibek Durdiyev Bayek Jong Vu (République de Corée)

Équipe féminine :

Catégorie de poids Représentante de l'Ouzbékistan Adversaire(s) initial(aux) -48 kg Laziza Haydarova Rama Alhalayleh (Jordanie) -48 kg Zarina Jamalova Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong) -52 kg Sabina Azamatova Ol Iroha (Japon) -52 kg Nargiza Do‘stmamatova Madina Qurbonzoda (Tadjikistan) -57 kg Maftuna Ahmedova Tibo Xayden (Canada) -57 kg Rayhona Mamatova Vainqueur de Gil Perri (Israël) / Marlen Shinvold (Autriche) -57 kg Mohinur Allaberganova Vainqueur de Varvara Kuchar (Lituanie) / Luka Veg (Hongrie) -63 kg Nigina Saparboyeva Vainqueur de Mubarak Menas (Jordanie) / Honoka Kimura (Japon) -63 kg Dinora Samandarova Emili Daniela (USA) -63 kg Parizoda Yo‘ldosheva Ivett Fuentes (Venezuela) -70 kg Poshshajon Jumaboyeva Vainqueur de Marta Navikayte (Lituanie) / Yang Yuan Ji (Chine) -70 kg Durdona Tursunova Vainqueur de Renata Sandoval (Mexique) / Diana Benkova (Pologne) -78 kg Marjona Ko‘chimova Vainqueur de Zina Shreyber (Allemagne) / Lyusi Ruller (France) -78 kg Shoira Aminova Akmarjan Turdajiyeva (République kirghize) +78 kg Zarina Bobonazarova Li Seung Jin (République de Corée) +78 kg Yulianna Shubladze Tomoka Inoue (Japon)

(Note : Dans la liste officielle fournie, la catégorie de poids d'Asadbek Misirov et Izzatbek Ro‘zimatov est indiquée comme -60 kg pour des raisons techniques, mais conformément au règlement de la compétition, ce duo concourra dans la catégorie -66 kg).

Selon vous, combien de médailles d'or les jeunes judokas ouzbeks remporteront-ils au classement général lors de ces championnats du monde organisés à l'Olympic City de Tachkent ?

Laissez vos pronostics et vos vœux dans les commentaires et partagez les résultats du tirage au sort de nos représentants avec les fans de judo !