Le tirage au sort des Championnats du monde juniors de judo a eu lieu à Tachkent
Demain, les compétitions des Championnats du monde juniors de judo débuteront officiellement au complexe sportif « Olympic City » de notre capitale. Avant ce prestigieux tournoi mondial, organisé pour la première fois en Ouzbékistan, la cérémonie de tirage au sort a eu lieu pour les 574 athlètes venus de 78 pays.
Une organisation de haut niveau et la présence de responsables
La cérémonie officielle de tirage au sort a vu la participation du ministre des Sports de la République d'Ouzbékistan, Adham Ikramov, du secrétaire général du Comité national olympique, Oybek Kasimov, du président de la Fédération ouzbèke de judo et vice-président de l'Union asiatique de judo, Azizjon Kamilov, ainsi que de responsables de la Fédération internationale de judo (IJF).
Les officiels ont souligné que toutes les conditions ont été réunies au plus haut niveau pour ces premiers championnats du monde juniors organisés par notre pays, souhaitant bonne chance à tous les participants pour leurs combats acharnés sur le tatami.
Résultats du tirage au sort pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Équipe masculine :
Catégorie de poids
Représentant de l'Ouzbékistan
Adversaire(s) initial(aux)
-60 kg
Dilshod Karimov
Vainqueur de Raffaele Sodano (Italie) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong)
-60 kg
Arapbay Daurbayev
Yigtiyar Gurbanberdiyev (Turkménistan)
-60 kg
Muhammadjon Masharipov
Vainqueur de Sun Jia Hao (Chine) / Nazar Batirov (Turkménistan)
-66 kg
Asadbek Misirov
Vainqueur de Batirxan Assanaliyev (Espagne) / Rolan Kairgali (Kazakhstan)
-66 kg
Izzatbek Ro‘zimatov
Roman Kuznetsov (Biélorussie)
-73 kg
Muhriddin Ma’rufov
Nikolas Gkinis (Grèce)
-73 kg
Inoyat Telmanov
Vainqueur de Ali Al-Shammari (Koweït) / Konstantinos Saparas (Grèce)
-81 kg
Kamronbek Qodirov
Vainqueur de Mehdi Abbasov (Azerbaïdjan) / Edoardo Russo (Italie)
-81 kg
Sa’dulla Ravshanov
Taichi Okudo (Japon)
-90 kg
Dilshod Nashirov
Aslan Kotsoyev (Azerbaïdjan)
-90 kg
Behruzbek Rustamboyev
Mohammad Almazaydeh (Jordanie)
-90 kg
Inomjon Bahodirov
Nikolas Zadvinskiy (USA)
-100 kg
Muhammadali Sa’dullayev
Mungun-Uchral Uuganbayar (Mongolie)
-100 kg
Muhammadobid Mahmarayimov
Tomoya Takeshita (Japon)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov
Vainqueur de Oleg Fesenko (Ukraine) / Stefan Kovinich (Monténégro)
+100 kg
Alibek Durdiyev
Bayek Jong Vu (République de Corée)
Équipe féminine :
Catégorie de poids
Représentante de l'Ouzbékistan
Adversaire(s) initial(aux)
-48 kg
Laziza Haydarova
Rama Alhalayleh (Jordanie)
-48 kg
Zarina Jamalova
Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong)
-52 kg
Sabina Azamatova
Ol Iroha (Japon)
-52 kg
Nargiza Do‘stmamatova
Madina Qurbonzoda (Tadjikistan)
-57 kg
Maftuna Ahmedova
Tibo Xayden (Canada)
-57 kg
Rayhona Mamatova
Vainqueur de Gil Perri (Israël) / Marlen Shinvold (Autriche)
-57 kg
Mohinur Allaberganova
Vainqueur de Varvara Kuchar (Lituanie) / Luka Veg (Hongrie)
-63 kg
Nigina Saparboyeva
Vainqueur de Mubarak Menas (Jordanie) / Honoka Kimura (Japon)
-63 kg
Dinora Samandarova
Emili Daniela (USA)
-63 kg
Parizoda Yo‘ldosheva
Ivett Fuentes (Venezuela)
-70 kg
Poshshajon Jumaboyeva
Vainqueur de Marta Navikayte (Lituanie) / Yang Yuan Ji (Chine)
-70 kg
Durdona Tursunova
Vainqueur de Renata Sandoval (Mexique) / Diana Benkova (Pologne)
-78 kg
Marjona Ko‘chimova
Vainqueur de Zina Shreyber (Allemagne) / Lyusi Ruller (France)
-78 kg
Shoira Aminova
Akmarjan Turdajiyeva (République kirghize)
+78 kg
Zarina Bobonazarova
Li Seung Jin (République de Corée)
+78 kg
Yulianna Shubladze
Tomoka Inoue (Japon)
(Note : Dans la liste officielle fournie, la catégorie de poids d'Asadbek Misirov et Izzatbek Ro‘zimatov est indiquée comme -60 kg pour des raisons techniques, mais conformément au règlement de la compétition, ce duo concourra dans la catégorie -66 kg).
Selon vous, combien de médailles d'or les jeunes judokas ouzbeks remporteront-ils au classement général lors de ces championnats du monde organisés à l'Olympic City de Tachkent ?
Laissez vos pronostics et vos vœux dans les commentaires et partagez les résultats du tirage au sort de nos représentants avec les fans de judo !
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