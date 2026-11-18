Les chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028 ont été dévoilés
L'Union des associations européennes de football (UEFA) a officiellement confirmé la composition des chapeaux pour les équipes nationales avant le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d'Europe 2028. Selon le site officiel de l'UEFA, 54 équipes nationales participeront aux éliminatoires, tandis que l'équipe nationale de Russie est à nouveau exclue de la liste.
Dates du tirage au sort et de la phase finale
Le tirage au sort officiel déterminant les groupes de qualification 6 décembre aura lieu le. Rappelons que la phase finale de l'Euro 2028 du 9 juin au 9 juillet 2028 au Royaume-Uni et en Irlande.
Chapeaux du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028
Chapeau
Nombre d'équipes
Composition des équipes nationales
Chapeau 1
12
Angleterre, Portugal, France, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Italie, Norvège, Croatie
Chapeau 2
12
Pays de Galles, Serbie, Turquie, Tchéquie, Suisse, Suède, Autriche, Hongrie, Irlande du Nord, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Irlande
Chapeau 3
12
Écosse, Kosovo, Ukraine, Pologne, Israël, Roumanie, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, Albanie, Islande, Slovaquie
Chapeau 4
12
Estonie, Biélorussie, Chypre, Îles Féroé, Finlande, Moldavie, Arménie, Bulgarie, Luxembourg, Kazakhstan, Lettonie, Saint-Marin
Chapeau 5
6
Malte, Azerbaïdjan, Lituanie, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein
Les grands dans le même chapeau, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan dans les chapeaux inférieurs
Le chapeau 1 comprend les plus grands noms du football européen — l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal et l'Italie, ainsi que la Norvège et la Grèce. Parmi les représentants de la région, l'Ukraine et la Géorgie sont dans le chapeau 3, le Kazakhstan et la Biélorussie dans le chapeau 4, et l'Azerbaïdjan dans le chapeau 5.
⚽️ Selon vous, quel groupe issu du tirage au sort du 6 décembre pourrait devenir le « groupe de la mort » le plus disputé ?
Laissez vos pronostics et avis dans les commentaires et partagez la composition des chapeaux de l'Euro 2028 avec les fans de football européen !
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