L'Union des associations européennes de football (UEFA) a officiellement confirmé la composition des chapeaux pour les équipes nationales avant le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d'Europe 2028. Selon le site officiel de l'UEFA, 54 équipes nationales participeront aux éliminatoires, tandis que l'équipe nationale de Russie est à nouveau exclue de la liste.

Dates du tirage au sort et de la phase finale

Le tirage au sort officiel déterminant les groupes de qualification 6 décembre aura lieu le. Rappelons que la phase finale de l'Euro 2028 du 9 juin au 9 juillet 2028 au Royaume-Uni et en Irlande.

Chapeaux du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028

Chapeau Nombre d'équipes Composition des équipes nationales Chapeau 1 12 Angleterre, Portugal, France, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Grèce, Italie, Norvège, Croatie Chapeau 2 12 Pays de Galles, Serbie, Turquie, Tchéquie, Suisse, Suède, Autriche, Hongrie, Irlande du Nord, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Irlande Chapeau 3 12 Écosse, Kosovo, Ukraine, Pologne, Israël, Roumanie, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, Albanie, Islande, Slovaquie Chapeau 4 12 Estonie, Biélorussie, Chypre, Îles Féroé, Finlande, Moldavie, Arménie, Bulgarie, Luxembourg, Kazakhstan, Lettonie, Saint-Marin Chapeau 5 6 Malte, Azerbaïdjan, Lituanie, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein

Les grands dans le même chapeau, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan dans les chapeaux inférieurs

Le chapeau 1 comprend les plus grands noms du football européen — l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal et l'Italie, ainsi que la Norvège et la Grèce. Parmi les représentants de la région, l'Ukraine et la Géorgie sont dans le chapeau 3, le Kazakhstan et la Biélorussie dans le chapeau 4, et l'Azerbaïdjan dans le chapeau 5.

⚽️ Selon vous, quel groupe issu du tirage au sort du 6 décembre pourrait devenir le « groupe de la mort » le plus disputé ?

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