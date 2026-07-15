Les boxeuses ouzbèkes U23 et U19 ont fait trembler l'Asie à Jakarta

Les boxeuses ouzbèkes ont obtenu des résultats exceptionnels lors des Championnats d'Asie de boxe 2026 à Jakarta. Nos représentantes ont décroché la première place au classement général, tant dans la catégorie U23 que U19.

Deux catégories d'âge, un seul résultat : l'Ouzbékistan en tête

Les Championnats d'Asie de boxe féminine pour les moins de 19 et 23 ans ont pris fin à Jakarta, capitale de l'Indonésie.

Le plus réjouissant est que le trio de tête est identique dans les deux catégories : l'Ouzbékistan premier, le Kazakhstan deuxième et l'Inde troisième.

Ce résultat démontre une fois de plus la solidité de la relève dans la boxe féminine ouzbèke. Il ne s'agit plus d'une seule génération : les U19 comme les U23 dominent l'Asie.

U23 : Une domination absolue avec 6 médailles d'or

Chez les moins de 23 ans, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a pris la première place avec 6 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.

Le Kazakhstan a terminé deuxième avec 3 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. L'Inde s'est hissée à la troisième place avec 1 médaille d'or, 4 d'argent et 4 de bronze.

Rang Équipe Or Argent Bronze Total 1 Ouzbékistan 6 1 2 9 2 Kazakhstan 3 3 2 8 3 Inde 1 4 4 9 4 Japon 0 1 2 3 5 Mongolie 0 1 0 1 6 Corée du Sud 0 0 3 3 7 Indonésie 0 0 2 2 8 Kirghizistan 0 0 1 1 8 Vietnam 0 0 1 1

Le chiffre clé de ce tableau est 6 médailles d'or. L'Ouzbékistan a non seulement remporté beaucoup de médailles, mais a largement devancé ses rivaux en nombre de titres.

U19 : La jeunesse également sur la plus haute marche du podium

Chez les moins de 19 ans, l'Ouzbékistan a également décroché la première place. Dans cette catégorie, nos représentantes ont récolté 4 médailles d'or et 2 d'argent.

Le Kazakhstan a fini deuxième avec 3 médailles d'or et 3 de bronze, tandis que l'Inde a pris la troisième place avec 2 médailles d'or et 6 d'argent.

Rang Équipe Or Argent Bronze Total 1 Ouzbékistan 4 2 0 6 2 Kazakhstan 3 0 3 6 3 Inde 2 6 0 8 4 Indonésie 1 1 0 2 5 Taïwan 0 1 3 4 6 Japon 0 0 4 4 6 Vietnam 0 0 4 4 8 Kirghizistan 0 0 2 2 9 Thaïlande 0 0 1 1 9 Tadjikistan 0 0 1 1 9 Corée du Sud 0 0 1 1 9 Mongolie 0 0 1 1

Ce résultat en U19 est d'autant plus important. Car les jeunes championnes d'aujourd'hui pourraient devenir la force principale des U23 et de l'équipe nationale senior demain.

Un total de 10 médailles d'or — un signal fort

En combinant les résultats des catégories U19 et U23, les boxeuses ouzbèkes ont remporté 10 médailles d'or à Jakarta.

Ce n'est pas qu'une simple statistique. Cela montre que la boxe féminine ouzbèke devient un système stable à l'échelle asiatique.

Catégorie Or Argent Bronze Total U23 6 1 2 9 U19 4 2 0 6 Total 10 3 2 15

15 médailles, dont 10 en or — c'est un résultat très solide. Un tel indicateur donne une grande confiance à n'importe quelle école de sport.

Le Kazakhstan et l'Inde restent les principaux rivaux

Dans les deux catégories d'âge, le Kazakhstan a pris la deuxième place et l'Inde la troisième. Cela montre que la principale compétition dans la boxe féminine asiatique se joue entre ces trois pays.

L'école de boxe kazakhe est traditionnellement forte. L'Inde, quant à elle, affiche une croissance majeure dans la boxe féminine ces dernières années. Dans ce contexte, la première place de l'Ouzbékistan dans les deux catégories mérite une reconnaissance particulière.

Pourquoi ce résultat est-il important ?

Premièrement, il est apparu que les boxeuses ouzbèkes ne remportent pas seulement des médailles dans certaines catégories de poids, mais dans diverses catégories.

Deuxièmement, être premier simultanément en U19 et U23 signifie que le système de réserve fonctionne correctement.

Troisièmement, ce résultat montre que de nouveaux noms, une nouvelle concurrence et de nouvelles opportunités apparaissent pour l'équipe nationale senior.

Les finales masculines à venir

Pour information, les Championnats d'Asie de boxe masculine pour les moins de 19 et 23 ans se poursuivent également à Jakarta.

Les combats finaux sont prévus pour le 16 juillet. Par conséquent, le nombre de médailles pour la délégation de boxe ouzbèke à Jakarta pourrait encore augmenter.

Jakarta — une déclaration de force de la nouvelle génération

Les boxeuses ouzbèkes ont fait une déclaration forte sur les rings de Jakarta : notre boxe nationale dispose d'une grande réserve non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain.

Une première place en U23, une première place en U19 et un total de 10 médailles d'or — ce n'est pas un résultat fortuit. C'est le fruit du travail, de la préparation, du caractère et de la confiance sur le ring.

Maintenant, la question principale : cette génération qui s'est illustrée à Jakarta pourra-t-elle conquérir les podiums asiatiques et mondiaux avec l'équipe senior ?