Mikel Arteta peut-il battre le record d'Arsène Wenger à Arsenal : La prédiction d'une ancienne star

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Mikel Arteta peut-il battre le record d'Arsène Wenger à Arsenal : La prédiction d'une ancienne star

Après que l'Arsenal de Londres a remporté le titre tant attendu de Premier League, les experts et les supporters évaluent hautement les perspectives futures du club. L'équipe dirigée par l'entraîneur Mikel Arteta n'est pas seulement proche d'un succès ponctuel, mais semble prête à établir une nouvelle hégémonie dans le nord de Londres. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à GOAL, l'ancien milieu de terrain du club, Stefan Schwarz, a souligné que Mikel Arteta pourrait surpasser les résultats du légendaire Arsène Wenger. Au cours de ses 22 années de carrière, Wenger a été trois fois champion d'Angleterre avec Arsenal. Selon Schwarz, Arteta a le potentiel pour porter ce chiffre à quatre.

« Le plus dur était toujours de faire le premier pas », déclare Schwarz. Selon lui, le fait que l'équipe, qui s'est contentée de médailles d'argent pendant trois saisons consécutives, ait enfin franchi le cap du titre change radicalement la mentalité des joueurs. Désormais, l'équipe sait comment gagner sous pression et obtenir des résultats dans les matchs difficiles.

Les fondations d'une nouvelle dynastie

L'effectif d'Arsenal est actuellement composé de stars telles que Declan Rice, Bukayo Saka et Gabriel Magalhaes. Renforçant son équipe à chaque mercato, le club est considéré comme l'un des principaux prétendants non seulement au championnat national, mais aussi à la victoire en Ligue des champions. Cela donne à Arteta l'opportunité de répéter, voire de dépasser, les succès de l'ère Wenger.

Schwarz souligne que dans la course au titre, il est important non seulement de bien jouer, mais aussi que l'équipe sache « souffrir » et obtenir les trois points même lors des jours sans. Arsenal a su développer cette résilience, ce qui garantit une stabilité à long terme.

L'équipe sous la direction de Mikel Arteta rappelle, par son style et sa philosophie, l'ère des « Invincibles » de la saison 2003-04. Cependant, la compétitivité du football moderne et la présence de géants comme Manchester City exigent d'Arteta encore plus de travail et de maîtrise stratégique.

En conclusion, on peut dire qu'Arsenal traverse actuellement l'une de ses périodes les plus fastes. Si Arteta continue de façonner l'effectif, il aura l'opportunité de battre non seulement Wenger, mais aussi de nombreux records de l'histoire du football anglais.

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Jahongir Tursunov
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