Les avions MS-21 et SJ-100 seront équipés de Wi-Fi et de systèmes multimédias

·28·Technologie
Les avions MS-21 et SJ-100 seront équipés de Wi-Fi et de systèmes multimédias

Les nouveaux avions de passagers russes MS-21 et SJ-100 seront équipés d'Internet par satellite, de Wi-Fi et de systèmes de divertissement. Ces technologies devraient fonctionner entièrement sur du matériel national. Ixbt.com rapporte .

Vadim Badekha, directeur de la Corporation aéronautique unifiée (UAC), a indiqué que les solutions techniques appropriées ont déjà été intégrées à la conception des appareils. Selon lui, la connectivité Internet en vol sera assurée exclusivement par des équipements russes.

Cette mesure vise à réduire la dépendance aux technologies étrangères et à garantir des services numériques continus pendant les vols. Parallèlement, la configuration finale de la cabine — écrans de siège et autres commodités — sera adaptée aux exigences des compagnies aériennes.

Les représentants de l'UAC soulignent qu'une attention particulière est accordée à l'amélioration du confort des passagers lors du développement de ces nouveaux avions. Les systèmes multimédias modernes devraient porter la qualité du vol à un nouveau niveau.

AviationTechnologieMS-21SJ-100Wi-Fi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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