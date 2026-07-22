Qui est la femme choisie par Omar Borkan ? Faits intéressants sur Yasmine...

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Qui est la femme choisie par Omar Borkan ? Faits intéressants sur Yasmine...

La vie privée d'Omar Borkan Al Gala, autrefois célèbre comme « l'Arabe le plus beau du monde », a été tout aussi discutée que son apparence. Le mannequin, sous les yeux de millions de fans, a conquis le cœur de la créatrice de mode Yasmine Oweidah.

Bien que certains internautes aient jugé Yasmine « pas à la hauteur » d'Omar, elle possède non seulement une beauté unique, mais est également une femme d'affaires ayant fait sa place dans le monde de la mode.

Comment Omar Borkan est-il devenu célèbre ?

Omar Borkan Al Gala est né en Irak et a grandi à Dubaï. Après avoir terminé ses études, il a suivi une formation en gestion hôtelière tout en travaillant comme mannequin.

Il est devenu mondialement connu en 2013. À cette époque, des rapports circulaient sur Internet et dans la presse étrangère selon lesquels Omar avait été expulsé d'un événement en Arabie Saouditeparce qu'il était « trop beau ».

Bien que les détails officiels de cet incident soient interprétés de différentes manières, c'est cette histoire qui a rendu Omar célèbre à l'échelle internationale. Il a été invité à des interviews, est apparu dans des magazines de mode et a été surnommé par ses fans « l'Arabe le plus beau du monde ».

Qui est Yasmine, celle qui a conquis son cœur ?

Après avoir atteint la célébrité, Omar a entamé une relation avec Yasmine Oweidah. Née en Pennsylvanie, aux États-Unis, Yasmine s'intéressait à la mode et au stylisme depuis son enfance.

Pour réaliser son rêve, elle a étudié le design de mode dans une école à Paris. Plus tard, elle a commencé à créer des vêtements alliant style oriental et design moderne.

Qui est la femme choisie par Omar Borkan ? Faits intéressants sur Yasmine...

Bien que Yasmine soit devenue largement connue grâce à sa relation avec Omar, elle possède sa propre carrière créative et son entreprise personnelle.

Vie conjugale et familiale

Omar et Yasmine ont décidé de se marier en 2015. Un an plus tard, ils ont eu un fils.

Les photos du couple publiées sur les réseaux sociaux suscitaient beaucoup d'intérêt chez les fans. Cependant, l'apparence de Yasmine a également fait l'objet de critiques injustifiées de la part de certains internautes.

Beaucoup ont exprimé l'opinion qu'Omar, en raison de sa célébrité et de son apparence, « aurait dû choisir une femme différente ». Mais ces jugements ne tenaient pas compte de la personnalité de Yasmine, de son talent et de la relation entre le couple.

Que s'est-il passé après l'annonce de la séparation ?

En 2018, des nouvelles de la séparation d'Omar et Yasmine ont fait surface. Ils n'ont pas expliqué en détail au public les raisons de la rupture de leur relation.

C'est pourquoi diverses spéculations ont circulé sur les réseaux sociaux. Si certains fans ont regretté la nouvelle, d'autres n'ont pas caché leur joie de voir Omar redevenir célibataire.

Qui est la femme choisie par Omar Borkan ? Faits intéressants sur Yasmine...

Plus tard, des informations ont circulé selon lesquelles le couple aurait renoué. Il a été dit qu'ils avaient vécu un certain temps à Vancouver avant de déménager à Dubaï.

Yasmine n'est pas seulement l'épouse d'un mannequin célèbre

Yasmine Oweidah ne s'est pas limitée à être une personnalité publique dont l'apparence est discutée. Elle a développé sa propre marque en tant que designer et entrepreneure.

Les vêtements qu'elle crée combinent traditions orientales et éléments de mode moderne. À cet égard, Yasmine est une créatrice qui possède son propre public et sa propre clientèle.

Quant à Omar, il poursuit sa carrière de mannequin et ses activités sur les réseaux sociaux. Sa barbe épaisse et son style unique restent l'un des signes distinctifs de son image.

L'histoire d'Omar et Yasmine montre une fois de plus que les jugements sur Internet basés sur l'apparence ne peuvent pas refléter pleinement les relations réelles entre les personnes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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