Un nouveau réseau social sans algorithmes ni publicités : le projet Yope lève 12,3 millions de dollars

Alors que les réseaux sociaux modernes passent du statut d'espace de communication entre amis à celui de vastes plateformes de divertissement, la startup Yope propose un format de communication numérique totalement nouveau. Exempte d'algorithmes, de publicités et de contenu public, cette plateforme a récemment réussi à lever 12,3 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Northzone. Selon les auteurs du projet, l'avenir des réseaux sociaux ne repose pas sur la popularité de masse, mais sur des communautés privées restreintes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'application Yope adopte une stratégie différente de celle de géants comme Facebook, TikTok et Instagram. Elle se concentre principalement sur les « micro-communautés », c'est-à-dire la communication privée entre amis proches et membres de la famille. Ici, les utilisateurs peuvent échanger des photos, des vidéos et des messages, ainsi que jouer ensemble à des mini-jeux qui seront bientôt introduits. Selon TechCrunch, tous les comptes sur la plateforme seront privés par défaut.

Intelligence artificielle et public jeune

Le fondateur du projet, Bahram Ismailau, et son équipe ont analysé plus de 100 000 entretiens à l'aide de l'IA avant de développer cette idée. Les recherches ont montré qu'environ 30 % des jeunes ne souhaitent pas exposer leur vie privée au grand public et utilisent des comptes « spam » ou privés destinés uniquement à un cercle restreint. Yope vise à créer un espace sûr pour les jeunes qui ne veulent pas devenir blogueurs ou influenceurs, mais qui souhaitent s'exprimer librement.

L'équipe de Yope prévoit d'utiliser l'IA non pas pour créer du contenu, mais comme un outil pour renforcer les liens entre les utilisateurs. Par exemple, l'IA sera utilisée pour créer des mini-jeux auxquels on peut jouer avec des amis. À l'avenir, le système devrait également aider les utilisateurs à trouver des lieux pratiques pour se rencontrer dans la vie réelle, réserver des restaurants ou choisir des bars pour regarder des matchs de football ensemble.

Modèle sans publicité et design unique

Un autre aspect important de la plateforme est qu'elle abandonne le modèle publicitaire traditionnel. À la place, un système d'abonnement payant sera introduit pour les utilisateurs souhaitant accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Cela protège les utilisateurs des publicités intrusives et de la vente de données personnelles. Les profils des utilisateurs sont également conçus de manière unique : les photos ne sont pas présentées sous forme d'album, mais placées sur un « mur » sous forme de collage irrégulier.

Yope permet aux utilisateurs d'individualiser au maximum leur espace personnel. Les plans futurs de la plateforme incluent :

Ajouter de la musique préférée et des centres d'intérêt au profil ;

Personnaliser les couleurs de l'interface et les fonds d'écran ;

Créer des autocollants à partir de photos et les partager avec des amis ;

Fonctionnalité d'achat de billets pour des événements dans la vie réelle.

Compte tenu du fait que la communication via des groupes privés sur des messageries comme Telegram devient populaire parmi les jeunes, des plateformes axées sur la confidentialité comme Yope pourraient également attirer l'attention des utilisateurs locaux à l'avenir. Actuellement, la startup continue de s'étendre à l'échelle mondiale tout en conservant sa nature AI-native.