Puce de restauration de la vision : Science Corporation obtient l'autorisation en Europe

Une innovation révolutionnaire à la croisée de la médecine et de la haute technologie a vu le jour : la startup Science Corporation a obtenu le droit de commercialiser sur le marché européen le dispositif PRIMA, destiné aux personnes ayant perdu la vue. Cette technologie permet aux patients devenus aveugles en raison de la dégénérescence maculaire liée à l'âge de revoir le monde. Cette étape constitue une avancée majeure non seulement pour l'entreprise, mais pour tout le secteur de la neurotechnologie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le système PRIMA se compose d'une puce minuscule implantée à l'arrière de l'œil et de lunettes équipées d'une caméra spéciale. L'intervention se déroule en ambulatoire et ne dure qu'une heure. La caméra des lunettes capture les images environnantes et les transmet directement à la puce, qui envoie ensuite les informations visuelles au cerveau. Selon TechCrunch, cette technologie a déjà prouvé sa grande efficacité en pratique.

Une technologie qui transforme radicalement la qualité de vie

Selon Max Hodak , fondateur et dirigeant de Science Corporation, le dispositif redonne aux patients une vision fonctionnelle. L'un des patients ayant participé aux essais cliniques en France a récemment terminé la lecture d'un roman de 300 pages, tandis que d'autres ont pu résoudre des mots croisés et même dessiner. Ces résultats offrent des opportunités sans précédent aux personnes ayant vécu dans l'obscurité pendant des années.

Il convient de noter que Max Hodak a précédemment dirigé le célèbre projet Neuralink aux côtés d'Elon Musk. En 2021, il a choisi sa propre voie et a fondé Science Corporation. Son objectif n'est pas seulement de se limiter aux expériences en laboratoire, mais de propulser le domaine des neurotechnologies vers une nouvelle étape en créant une entreprise durable générant 100 millions de dollars de revenus par an.

Prix et projets futurs

Actuellement, le prix d'un dispositif PRIMA devrait s'élever à plusieurs centaines de milliers de dollars. Les représentants de l'entreprise sont en négociation avec des organismes d'assurance maladie en Allemagne et dans d'autres pays européens pour couvrir les coûts. Les premières opérations commerciales pourraient débuter dès septembre de cette année en Allemagne. De plus, la FDA aux États-Unis a accepté d'examiner le dispositif selon une procédure accélérée.

L'entreprise prévoit d'améliorer davantage le design du dispositif à l'avenir. Bien que le modèle actuel nécessite un bloc batterie externe, les générations futures intégreront toute la puissance de calcul dans un format compact, similaire aux lunettes AR de Meta. Cette technologie devrait devenir une solution clé non seulement pour la dégénérescence maculaire, mais aussi pour d'autres formes rares de cécité.