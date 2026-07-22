Course aux technologies hypersoniques : le drone Talon-A franchit une nouvelle étape

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Course aux technologies hypersoniques : le drone Talon-A franchit une nouvelle étape

La société américaine Stratolaunch a annoncé une avancée majeure dans les essais de son appareil hypersonique réutilisable Talon-A. Ce drone a déjà effectué plus d'une dizaine de vols réussis, se rapprochant ainsi de la création d'un système de test régulier et abordable pour les technologies hypersoniques. Ce projet devrait poser les bases de l'avenir de l'aviation, tant militaire que civile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le Talon-A est un appareil volant autonome, réutilisable et lancé depuis les airs. Après s'être séparé de son avion porteur, il utilise ses propres moteurs pour atteindre des vitesses supérieures à 5 Mach (environ 6170 km/h). Une fois le programme d'essais terminé, l'appareil revient se poser de manière autonome sur une piste d'atterrissage classique. Cela permet de l'inspecter et de le préparer à un nouveau vol en un temps record.

Une plateforme de test abordable et efficace

Selon ixbt.com, un seul appareil Talon-A a déjà décollé à plusieurs reprises, prouvant en pratique sa capacité de récupération et de réutilisation. Cette approche permet de réduire considérablement les coûts des tests par rapport aux missiles et appareils hypersoniques traditionnels à usage unique. Durant les vols, les ingénieurs collectent des données précieuses sur l'aérodynamisme, les performances du groupe motopropulseur, l'efficacité de la protection thermique et les systèmes de contrôle.

Les données obtenues accéléreront considérablement le développement de moteurs hypersoniques de nouvelle génération, de matériaux résistants et de capteurs. Actuellement, le programme dispose de deux avions porteurs et de deux appareils Talon-A. En plus de l'avion géant à double fuselage Roc, l'entreprise utilise également la plateforme Boeing 747-400 Spirit of Mojave réaménagée.

Perspectives militaires et commerciales

Ces essais sont menés à la demande du ministère américain de la Défense dans le cadre du programme MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed). L'objectif principal de ce programme est d'accélérer le développement des technologies hypersoniques et de transformer ces recherches en pratique courante. Stratolaunch prévoit d'augmenter la fréquence des vols et d'élargir sa flotte à l'avenir.

La technologie de vol à vitesse hypersonique pourrait révolutionner non seulement la course aux armements stratégiques, mais aussi la logistique mondiale et le transport de passagers. Le succès de projets comme Talon-A aide à surmonter les obstacles techniques majeurs pour créer des aéronefs capables d'atteindre n'importe quel point du globe en quelques heures.

StratolaunchTalon-AHypersoniqueTechnologieAviation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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