Yandex ID lance un centre unifié pour gérer les notifications des services

·35·Technologie
Yandex ID lance un centre unifié pour gérer les notifications des services

L'équipe Yandex a présenté un nouvel outil permettant aux utilisateurs de gérer de manière centralisée tous les types de notifications provenant des services de l'entreprise. Désormais, dans le compte personnel Yandex ID, il est possible de visualiser et de configurer sur une seule page les services autorisés à envoyer des messages. Ixbt.com rapporte cette actualité .

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à la section « Données » => « Communication avec les services » et choisir leurs canaux de communication préférés (notifications push, e-mails, appels ou SMS) pour chaque produit individuel, tel que Plus, Alisa ou Musique. Parallèlement, les paramètres par défaut des applications restent en vigueur.

Le nouveau centre permet également de surveiller la sécurité du compte. Il affiche la liste des appareils recevant des notifications liées à la sécurité. Si un appareil ancien ou inconnu est détecté dans la liste, il peut être déconnecté de Yandex ID directement depuis l'interface.

YandexYandex IDTechnologieSécuritéNotifications
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santéAujourd'hui, 08:52Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entierAujourd'hui, 08:28Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la TerreAujourd'hui, 07:53Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoiléAujourd'hui, 07:25Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max MessengerAujourd'hui, 07:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale