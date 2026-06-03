Yandex ID lance un centre unifié pour gérer les notifications des services

L'équipe Yandex a présenté un nouvel outil permettant aux utilisateurs de gérer de manière centralisée tous les types de notifications provenant des services de l'entreprise. Désormais, dans le compte personnel Yandex ID, il est possible de visualiser et de configurer sur une seule page les services autorisés à envoyer des messages. Ixbt.com rapporte cette actualité .

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder à la section « Données » => « Communication avec les services » et choisir leurs canaux de communication préférés (notifications push, e-mails, appels ou SMS) pour chaque produit individuel, tel que Plus, Alisa ou Musique. Parallèlement, les paramètres par défaut des applications restent en vigueur.

Le nouveau centre permet également de surveiller la sécurité du compte. Il affiche la liste des appareils recevant des notifications liées à la sécurité. Si un appareil ancien ou inconnu est détecté dans la liste, il peut être déconnecté de Yandex ID directement depuis l'interface.