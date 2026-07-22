Révolution dans la construction : la startup Cascade lève 3,5 millions de dollars pour trouver des projets

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Révolution dans la construction : la startup Cascade lève 3,5 millions de dollars pour trouver des projets

La plateforme Cascade, qui automatise la recherche de projets et le processus de réponse aux appels d'offres pour les entreprises d'architecture, d'ingénierie et de construction, a levé 3,5 millions de dollars. Selon TechCrunch, ce financement de série seed a été apporté par des fonds de capital-risque renommés tels qu'Andreessen Horowitz Speedrun, Ada Ventures et Snowball VC. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2025 par Hannia Zia et Joana Ferreira, la startup Cascade vise à résoudre l'un des problèmes les plus critiques du secteur de la construction : assurer un flux constant de commandes. Selon les fondatrices, bien que de nombreuses entreprises de construction soient très qualifiées, elles passent à côté de grands projets par manque d'outils technologiques modernes.

Actuellement, le processus de recherche de projets de construction est extrêmement fragmenté et complexe. Les entreprises doivent surveiller en permanence des dizaines de portails d'agences gouvernementales, de municipalités et de districts. Cascade simplifie ce processus grâce à l'IA et centralise toutes les opportunités disponibles sur une plateforme unique.

IA et analyse prédictive

La particularité de la plateforme Cascade est qu'elle ne se contente pas d'afficher les projets actuels, mais prédit également les futurs appels d'offres. Le système analyse les données des différents États américains, des agences fédérales et des contrats privés pour identifier à l'avance quels développeurs sont susceptibles de gagner.

Par exemple, si l'État annonce une subvention importante pour la construction de logements, Cascade étudie l'historique des appels d'offres précédents. En conséquence, elle donne aux utilisateurs des recommandations telles que : « Cette subvention sera très probablement remportée par l'une de ces cinq entreprises, commencez dès maintenant les négociations de partenariat avec elles ». Cela augmente considérablement les chances des sous-traitants de remporter des projets.

La startup a déjà prouvé son efficacité. La plateforme est actuellement utilisée par des entreprises de construction prestigieuses ayant réalisé les aéroports JFK et La Guardia, la chaîne d'hôtels Four Seasons et de grands data center. Le soutien d'Andreessen Horowitz (A16z) a conféré au projet un statut de partenaire de confiance sur le marché.

Les 3,5 millions de dollars levés seront consacrés à l'expansion de la plateforme, au recrutement de nouveaux ingénieurs et à l'organisation d'événements sectoriels. Bien qu'il existe des concurrents sur le marché comme GovWin IQ et ConstructConnect, les fondatrices de Cascade décrivent leur produit comme une solution moderne native AI.

Cette technologie devrait transformer l'environnement concurrentiel du secteur de la construction. Surtout pour des régions où le volume de construction croît rapidement, de telles solutions numériques pourraient jouer un rôle crucial dans la transparence et l'efficacité à l'avenir.

CascadeStartupInvestissementIAConstruction
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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