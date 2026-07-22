WhatsApp mis à jour : CarPlay enrichi et inscription indépendante sur iPad

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WhatsApp mis à jour : CarPlay enrichi et inscription indépendante sur iPad

La messagerie WhatsApp, appartenant à Meta, a considérablement élargi ses fonctionnalités, offrant aux utilisateurs une série d'améliorations. La plateforme franchit une étape importante pour devenir un système de communication complet entre différents appareils, et non plus seulement une application de messagerie mobile. Les mises à jour incluent une intégration renforcée avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des fonctionnalités très attendues pour les utilisateurs d'iPad. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, WhatsApp a perfectionné le fonctionnement avec les systèmes multimédias automobiles Apple CarPlay et Android Auto. Auparavant limités à l'envoi de messages ou aux appels, les utilisateurs peuvent désormais écouter les messages reçus, y répondre vocalement, consulter l'historique des appels et accéder rapidement à une liste de contacts sélectionnés. Cela permet aux conducteurs de rester connectés sans se distraire au volant.

Compte indépendant pour iPad et gestion des PDF

Il y a également de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de tablettes : il est désormais possible de s'inscrire sur WhatsApp directement depuis un iPad. Alors qu'auparavant l'application iPad dépendait du compte principal sur smartphone, les utilisateurs peuvent désormais créer un nouveau compte directement sur la tablette. Un numéro de téléphone et un code de confirmation restent nécessaires, mais une fois inscrit, l'application iPad fonctionne de manière autonome, sans être liée au smartphone.

Le traitement des documents a également été simplifié. Il est désormais possible d'ouvrir des fichiers PDF directement dans l'application WhatsApp sans avoir à les télécharger sur l'appareil. Les utilisateurs peuvent non seulement visualiser le document, mais aussi y apporter des modifications mineures, comme surligner du texte ou ajouter des commentaires. Cette fonction est également disponible sur les versions Web et desktop de l'application.

Partage de musique et nouveau système d'abonnement

Afin de développer les fonctions sociales, WhatsApp a introduit la possibilité de partager de la musique dans les statuts. Les utilisateurs peuvent publier directement dans leurs statuts les morceaux qu'ils écoutent sur Apple Music ou Spotify. Selon les représentants de l'entreprise, cela permet aux utilisateurs d'exprimer leur humeur et de personnaliser leurs statuts.

Au cours des derniers mois, WhatsApp a mis en œuvre plusieurs changements stratégiques, notamment :

  • L'introduction de noms d'utilisateur (usernames) permettant de partager son profil sans révéler son numéro de téléphone ;
  • Le lancement du système d'abonnement payant WhatsApp Plus, incluant la personnalisation du profil et des réactions étendues ;
  • L'ajout d'analyses détaillées sur la consultation des statuts (story insights).
Ces mises à jour font partie de la stratégie de Meta visant à transformer WhatsApp en un écosystème pratique non seulement pour les échanges personnels, mais aussi pour la communication professionnelle. Ces fonctionnalités sont déployées progressivement pour les utilisateurs via les mises à jour de l'application.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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