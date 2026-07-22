Samsung présente le révolutionnaire Galaxy Z Fold 8 : le flagship le plus léger et compact

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé son appareil le plus attendu et innovant dans sa gamme de smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 8. Ce nouveau flagship se distingue radicalement des générations précédentes, non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par son design entièrement repensé et son ergonomie. Tout en conservant un équilibre parfait entre compacité et puissance, l'appareil promet aux utilisateurs une expérience inédite pour leurs tâches quotidiennes. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

L'aspect le plus remarquable du Galaxy Z Fold 8 réside dans ses proportions. Selon les informations d'ixbt.com, l'écran externe présente un ratio de 10:16, offrant un format aussi pratique que celui des smartphones classiques pour communiquer sur les messageries, parcourir les réseaux sociaux et regarder de courtes vidéos. L'écran interne principal affiche un ratio de 4:3 une fois déplié. Il est à noter que des ratios d'écran similaires devraient également être utilisés sur le futur iPhone Ultra.

Boîtier léger et technologie robuste Flex Titanium

Les ingénieurs de Samsung ont mis l'accent sur le poids et l'épaisseur avec ce modèle. Le Galaxy Z Fold 8 devient l'appareil le plus léger de la série, avec un poids de seulement 201 grammes. L'épaisseur du boîtier est de 9,7 mm une fois plié et de seulement 4,5 mm une fois déplié, ce qui facilite grandement le transport du smartphone dans une poche. Ce résultat a été atteint grâce à la nouvelle technologie Flex Titanium.

L'utilisation d'éléments en titane dans la structure de l'écran a permis d'affiner le boîtier sans compromettre sa robustesse. De plus, l'entreprise a repensé et optimisé le mécanisme de pliage (charnière). En conséquence, le processus d'ouverture et de fermeture du smartphone est devenu plus fluide et fiable, ce qui constitue l'un des facteurs clés garantissant la longévité des écrans pliables.

Capacités d'affichage et puissance technique

L'écran interne de 7,6 pouces Dynamic AMOLED 2X du smartphone possède une résolution QXGA+ et prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Grâce à la technologie Vision Booster et à une luminosité atteignant 3000 nits, l'image reste parfaitement visible même sous la lumière directe du soleil. L'écran externe mesure 5,5 pouces et fonctionne également à 120 Hz. Au cœur de l'appareil se trouve le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Les configurations de mémoire sont proposées en plusieurs variantes selon les besoins de l'utilisateur : 12/256 GB, 12/512 GB et la version haut de gamme de 16 GB/1 TB. Le système de caméra se compose de deux modules de 50 mégapixels, permettant des prises de vue grand angle et ultra grand angle. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Android 17 avec l'interface One UI 9.

Des changements significatifs ont également été apportés en matière d'autonomie :

batterie d'une capacité de 4800 mAh ;

charge rapide filaire de 45 W ;

charge sans fil jusqu'à 20 W ;

fonction de charge sans fil inversée.

Le Galaxy Z Fold 8 prend en charge les standards de communication modernes 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0. Il est également protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP48. Le smartphone devrait être commercialisé en coloris lavande, graphite et crème. Cette nouveauté constitue sans aucun doute une étape majeure pour Samsung dans le renforcement de son leadership sur le marché des appareils pliables.