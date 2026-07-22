Une légende d'Aston Villa qualifie le transfert d'Alejandro Garnacho de « cauchemar » pour le club

L'ancien attaquant d'Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a vivement critiqué les plans du club concernant le transfert d'Alejandro Garnacho. Il a qualifié la possible arrivée de l'ailier argentin à Birmingham, après une saison décevante à Chelsea, de véritable « cauchemar » pour le club. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les dernières informations, le joueur de 22 ans devrait rejoindre Aston Villa sous forme de prêt. L'accord inclut une obligation d'achat sous certaines conditions. Il est à noter qu'Alejandro Garnacho est un produit de l'académie de Manchester United et avait rejoint Chelsea pour 40 millions de livres sterling. Cependant, son passage à Stamford Bridge n'a pas été à la hauteur des attentes.

Problèmes de compétence technique et de caractère

Lors de son intervention sur talkSPORT, Agbonlahor n'a pas caché son mécontentement concernant le niveau de jeu et les mouvements du joueur sur le terrain. Selon lui, Alejandro Garnacho ne répond pas aux exigences du football moderne et peine à éliminer les défenseurs adverses. « Ce n'est pas un bon joueur. Si vous regardez ses derniers matchs avec Chelsea, il s'approche du défenseur, puis fait demi-tour pour faire une passe en retrait. Il a peur du un contre un », a souligné l'ancien attaquant.

Agbonlahor a également évoqué les raisons pour lesquelles le joueur a quitté ses anciens clubs. Selon lui, le fait que des grands clubs comme Manchester United et Chelsea se soient séparés de lui n'est pas un hasard. De plus, le fait que l'équipe nationale d'Argentine ne l'ait pas convoqué pour la Coupe du Monde, malgré une pénurie d'ailiers, en dit long sur son niveau réel.

Une menace pour l'ambiance de l'équipe

Selon l'expert, Alejandro Garnacho pourrait perturber l'harmonie collective construite par Unai Emery, non seulement par son jeu, mais aussi par son caractère. Agbonlahor a comparé la confiance en soi et l'ego du joueur à ceux de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, tout en étant très critique sur son talent : « Il a l'arrogance d'une star, mais son talent n'est même pas au niveau de David Bellion, qui jouait à Manchester United il y a 20 ans ».

Pour Aston Villa, cette question de transfert est devenue plus urgente après le départ de Morgan Rogers vers Chelsea. Cependant, Agbonlahor exhorte la direction à renoncer à cette démarche. Il estime que le club devrait rechercher des joueurs capables de maintenir la discipline collective plutôt que de faire des transferts aussi douteux.

Actuellement, Chelsea a placé l'Argentin sur la liste des transferts dans le cadre de sa restructuration. Si Aston Villa finalise cet accord, cela pourrait représenter un risque majeur pour Unai Emery, tant sur le plan tactique que psychologique. L'opposition ouverte d'Agbonlahor suscite également des débats passionnés parmi les supporters de Birmingham.