Des ingénieurs chinois ont réussi à faire fonctionner des cartes graphiques NVIDIA RTX sur des processeurs ARM

Un tournant majeur dans le monde de l'informatique : des passionnés chinois ont réussi à faire fonctionner des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX sur des systèmes basés sur l'architecture ARM. Bien que NVIDIA ne prenne pas encore officiellement en charge de telles configurations, les premiers pilotes publiés pour Windows on ARM ont ouvert la voie à cette expérience. Cet événement élargit les possibilités de passer, à l'avenir, des processeurs x86 traditionnels aux plateformes ARM plus économes en énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'expérience principale a été menée sur une station de travail Huawei Qingyun W510. Cet appareil est équipé d'un processeur Huawei Kunpeng 920 à 24 cœurs et de 32 GB de RAM DDR4. Une carte graphique GeForce RTX 4060 avec 8 GB de mémoire y a été connectée via une interface PCIe 4.0 x8. Comme Huawei ne prend pas officiellement en charge le système Windows sur cette plateforme, les chercheurs ont dû installer Windows 11 à l'aide d'un patch ACPI open-source.

Jeux et résultats des tests

Selon ixbt.com, les performances du système dans les jeux ne sont pas encore au niveau attendu. La raison principale est la puissance relativement limitée des processeurs ARM et la nécessité d'exécuter les jeux modernes via l'émulation x64. Par exemple, le célèbre jeu Genshin Impact a fonctionné à seulement 20 images par seconde (FPS) en résolution Full HD. Dans Black Myth: Wukong, la moyenne était de 21 FPS, mais des chutes jusqu'à 3 FPS ont été observées dans certaines scènes.

Néanmoins, les résultats sont légèrement meilleurs dans les démos technologiques. Star Wars Reflections a affiché une vitesse de 23–25 FPS avec la technologie de ray tracing. Dans les tests synthétiques, la GeForce RTX 4060 a pu montrer sa véritable puissance : elle a obtenu 43 530 points au test 3DMark Night Raid et 32 370 points au test Solar Bay. À titre de comparaison, le système a obtenu 6369 points au test Time Spy, alors que sur des PC x86 classiques, ce score se situe autour de 10 400 points.

Le travail avec des logiciels professionnels a été encore plus concluant que prévu. Par exemple, l'éditeur graphique Blender a reconnu la carte graphique via les cœurs CUDA sans aucun problème. Pendant le processus de rendu, la charge du GPU a atteint 89 %, ce qui prouve qu'il est possible d'effectuer des tâches visuelles complexes sur des systèmes ARM. De plus, la carte graphique GeForce RTX 2080 Ti a également été testée avec succès sur la carte compacte Radxa Orion O6.

Le pilote universel de NVIDIA pourrait permettre à l'avenir d'utiliser presque toutes les générations de cartes graphiques dédiées sur les appareils Windows on ARM, de la série RTX 20 aux tout derniers modèles RTX 50. Cela ouvre de nouveaux horizons pour les ordinateurs portables et les mini-PC basés sur ARM, qui deviennent de plus en plus populaires. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une expérience au niveau des passionnés, elle montre comment le marché informatique pourrait évoluer dans les années à venir.