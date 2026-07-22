Les interrogations sur l'avenir de la star égyptienne Mohamed Salah ont pris une tournure inattendue. La légende du club anglais de Liverpool pourrait poursuivre sa carrière dans le championnat turc. Selon les dernières informations, le club de Beşiktaş a entamé des démarches sérieuses pour recruter l'attaquant, et le président du pays, Recep Tayyip Erdoğan, est personnellement intervenu dans le processus. C'est ce que rapporte Goal.com .

D'après les informations diffusées par le média turc "Sözcü", le chef de l'État a contacté le président de Beşiktaş, Serdal Adalı, pour demander un rapport complet sur le processus de négociation. L'intérêt d'Erdoğan pour ce transfert témoigne du fait que le projet revêt une importance non seulement sportive, mais aussi nationale. Le soutien indirect du gouvernement devrait aider le club à assumer les énormes engagements financiers requis pour ce transfert.

Un transfert historique et une rencontre attendue à Istanbul

Selon le célèbre journaliste turc Erdoğan Aktaş, Mohamed Salah devrait arriver à Istanbul ce mercredi pour discuter des derniers détails du contrat. Si cet accord se concrétise, il deviendra le plus grand transfert de l'histoire du football turc en termes de marketing et d'image. La direction de Beşiktaş vise, grâce à ce transfert, à établir une hégémonie non seulement dans le championnat national, mais aussi sur la scène européenne.

L'entraîneur principal du club, Vincenzo Italiano, participe également activement au processus de persuasion de l'attaquant égyptien. Selon le journal "Fanatik", le technicien italien a tenu une réunion spéciale avec Mohamed Salah pour lui présenter le schéma tactique de l'équipe pour la saison prochaine et son rôle central dans la ligne d'attaque. L'entraîneur voit en Salah le pilier fondamental pour le succès du club dans les compétitions européennes.

Cette nouvelle suscite naturellement un grand intérêt chez les fans de football d'Ouzbékistan, car la Süper Lig turque est l'un des championnats les plus suivis dans notre région. L'arrivée d'une star mondiale comme Mohamed Salah dans un pays frère et voisin propulsera le prestige du football régional vers un nouveau niveau.

Bien que la direction de Liverpool n'ait pas encore réagi officiellement à ces informations, les sources en Turquie se disent confiantes quant à la finalisation du transfert. Après le succès de longue date de Mohamed Salah en Premier League anglaise, son choix de rejoindre le club stambouliote pourrait constituer la sensation de l'année dans le monde du football.