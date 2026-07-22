Économie créative B2B : la startup Passionfroot lève 15 millions de dollars pour conquérir le marché américain

La startup allemande Passionfroot a levé 15 millions de dollars pour étendre sa plateforme B2B reliant les créateurs de contenu et les marques. Le tour de table de série A a été mené par la société de capital-risque Insight Partners. Cet investissement souligne le besoin croissant des marques de promouvoir leurs produits via des experts à une époque où les technologies d'IA se développent rapidement. Selon Techcrunch.com, rapporte l'information.

Fondée à Berlin, cette startup vise à renforcer sa position non seulement en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. Grâce aux fonds levés, la PDG Jen Phan déménagera à New York pour y ouvrir un nouveau bureau. Passionfroot prévoit également d'établir une représentation à São Paulo et d'agrandir son équipe, qui compte actuellement 15 personnes.

IA et concurrence entre les marques

Selon Jen Phan, dirigeante de Passionfroot, les technologies d'IA ayant facilité le développement de logiciels, le marché est saturé de nouveaux produits et fonctionnalités. Dans ce contexte, il devient difficile pour les entreprises de se différencier. C'est pourquoi les responsables marketing font de plus en plus appel aux services de spécialistes et d'experts (créateurs) sur des plateformes comme LinkedIn, Substack ou YouTube.

Selon TechCrunch, Passionfroot a réussi à multiplier ses revenus par 13 au cours de l'année écoulée. Parmi les clients de la plateforme figurent des entreprises technologiques renommées telles que ElevenLabs, Figma, Replit, Framer et Gamma. Cela confirme que dans le secteur B2B, la demande pour un marketing basé sur la marque personnelle et les recommandations professionnelles est plus forte que pour la publicité traditionnelle.

Zest : un assistant IA pour les campagnes publicitaires

La startup progresse également sur le plan technologique. L'entreprise a lancé un nouvel agent IA nommé Zest, qui aide les marques à créer, exécuter et surveiller l'efficacité de leurs campagnes publicitaires. Le système Zest est capable de sélectionner, parmi des milliers de créateurs sur et hors de la plateforme, ceux qui correspondent le mieux à la stratégie de l'entreprise.

En outre, un système de paiement a été mis en place via la plateforme Passionfroot. Grâce à un portefeuille dédié, les marques peuvent rémunérer des créateurs de contenu dans le monde entier et contrôler leurs dépenses. Selon les données, plus de 10 millions de dollars ont été versés aux créateurs via la plateforme au cours des 18 derniers mois.

Rebecca Liu-Doyle, directrice générale chez Insight Partners, a souligné que Passionfroot a su combler une lacune du marché. D'un côté, il y a des marques ayant besoin d'expliquer et de populariser leurs produits IA, et de l'autre, des experts possédant des connaissances approfondies et capables de créer du contenu de qualité. La plateforme est devenue un écosystème connectant efficacement ces deux parties.