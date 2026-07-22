Le club saoudien d'Al-Hilal a réalisé un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. Les dirigeants de Riyad ont conclu le transfert de l'ailier de West Ham, Crysencio Summerville, pour près de 80 millions d'euros. Ce transfert fait suite à des négociations infructueuses avec le FC Barcelone et à des décisions inattendues. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'une des sources influentes du football saoudien, Mohammed Al-Bukairy, a révélé les coulisses de ce transfert sur son compte X (anciennement Twitter). Il s'avère qu'Al-Hilal avait initialement mené une lutte acharnée pour la star du FC Barcelone, Raphinha, et avait soumis une offre officielle aux Catalans.

Pourquoi les négociations avec le FC Barcelone ont-elles échoué ?

Selon les plans initiaux, Al-Hilal était prêt à payer 80 millions d'euros pour Raphinha. Parallèlement, les Saoudiens avaient proposé d'aider à résoudre la situation du défenseur portugais João Cancelo, qui était alors prêté au FC Barcelone. Le plan prévoyait que la question de Cancelo soit réglée positivement en échange d'une réduction de 20 millions d'euros sur le montant du transfert.

Cependant, l'exigence posée par le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a conduit les négociations dans une impasse. Laporta a exigé que le montant demandé pour le joueur brésilien soit porté à 100 millions d'euros. La direction d'Al-Hilal a qualifié cette demande de "chantage financier" et a décidé de clore immédiatement le dossier Raphinha.

Nouvelle cible : Crysencio Summerville

Une fois l'option Raphinha écartée, les responsables du club ont rapidement cherché un remplaçant approprié. C'est à ce moment-là qu'est apparu le nom de Crysencio Summerville, l'ailier néerlandais de 24 ans qui brille sous les couleurs de West Ham. Les recruteurs et la direction d'Al-Hilal ont hautement évalué les capacités techniques du joueur et ont concentré leur attention sur lui.

Il est à noter que le club italien de l'AS Roma était également actif dans cette course au transfert, mais grâce à la puissance financière et à la rapidité d'action d'Al-Hilal, le joueur a choisi de rejoindre l'Arabie saoudite. L'accord de 80 millions d'euros est devenu l'un des plus importants non seulement pour le club, mais pour toute la région.

Ce transfert prouve une fois de plus que la Saudi Pro League est capable d'attirer non seulement des stars en fin de carrière, mais aussi de jeunes joueurs talentueux qui ont déjà fait leurs preuves en Europe. Crysencio Summerville renforcera désormais la ligne d'attaque d'Al-Hilal et servira les objectifs du club sur la scène nationale et internationale.